Взлітно-посадкова смуга головного аеропорту України заблокована.

"Міжнародний аеропорт "Бориспіль" вранці 24 лютого 2022 року призупинив роботу через закриття повітряного простору над Україною у зв'язку з початком російського військового вторгнення.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту в Facebook.

"Аеропорт не працює, всіх пасажирів аеропорту евакуйовано, злітно-посадкова смуга заблокована. Служби аеропорту працюють у взаємодії з державними органами згідно з інструкцією та чинним законодавством України", – йдеться в повідомленні.

Водночас прес-служба авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) повідомлила про призупинення виконання регулярних та чартерних рейсів з/до території України щонайменше до 23:59 24 лютого 2022 року за київським часом.

"Авіакомпанія МАУ підтримує і буде підтримувати зв'язок з МЗС України, Міністерством інфраструктури України. Усі пасажири МАУ та громадяни України, які опинилися за кордоном і повинні повернутися в Україну, мають зареєструватись на державному сайті Державної Реєстрації Українських Громадян https://friend.mfa.gov.ua/#/. Зареєстрованим громадянам буде надано інформацію про рейси до вказаних пунктів та до пунктів прибуття в Україну", – йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Уся актуальна інформація щодо подальшого статусу виконання рейсів буде розміщуватись на офіційному сайті МАУ (www.flyuia.com). Пасажирів скасованих рейсів буде проінформовано електронною поштою чи телефоном, які вказані в бронюванні. Прохання до пасажирів – перевірити наявність у авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" актуальної контактної інформації - електронної пошти, номера індивідуального мобільного телефона.

Подальшу інформація щодо плану виконання рейсів авіаперевізник має наданти 24 лютого 2022 року о 22:00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.