Зняття суворих обмежень стало можливим після того, як оператор аеропорту встановив в терміналі сканери на основі комп'ютерної томографії.

Відсьогодні аеропорт Гельсінкі знімає суворі обмеження на провезення рідин в літаках. Послаблення правил торкнеться тільки пасажирів, для яких Гельсінкі є початковою точкою маршруту.

Як повідомляє Avianews, нові правила передбачають, що кожен пасажир, що вилітає з Гельсінкі, зможе взяти з собою до 2 літрів рідин. Отже, тепер пасажирам не доведеться викидати заповнені ємності об'ємом понад 100 мілілітрів на контролі безпеки для проходу в зону вильоту.

Зняття суворих обмежень стало можливим після того, як оператор аеропорту - компанія Finavia - встановила в терміналі сканери на основі комп'ютерної томографії. Вони перевіряють речі пасажирів на наявність небезпечних речовин і дозволяють не виймати з ручної поклажі електроніку та рідини для проведення контролю.

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Finavia уточнює, що подібні технології зараз використовують лише кілька аеропортів в Євросоюзі та США.

Для пасажирів, які здійснюють пересадку в столичному аеропорту Фінляндії з рейсу на рейс, на транзитному контролі безпеки застосовуються старі правила. Вони дозволяють провозити рідини в ємностях до 100 мілілітрів, які потрібно упакувати в прозорий пакет об'ємом до 1 літра.

Обмеження на провезення рідин в літаках

Обмеження на провезення рідин в літаках ввели в аеропортах по всьому світу в 2006 році. Це сталося після того, як у Великобританії розкрили змову. Терористи планували пронести в ручній поклажі рідини в літаки, і вже в небі змішати їх для отримання рідкої вибухівки.

Передбачалося, що обмеження знімуть після винаходу нових сканерів, проте нове обладнання не набуло широкого поширення в аеропортах.

Аеропорт Гельсінкі та його інновації

У січні 2020 року в аеропорту Гельсінкі з'явилися туалети для домашніх тварин.

У вересні 2020 року повідомлялося про те, що в аеропорту Гельсінкі собаки будуть виявляти інфікованих COVID-19 пасажирів.

25 квітня 2023 року стало відомо про те, що вперше у світі в аеропорту Гельсінкі відкриють секонд-хенд. Повідомлялося, що секонд-хенд розміститься в терміналі і буде спеціалізуватися на брендовому одязі. Відкриття секонд-хенду в аеропорту Гельсінкі заплановано на осінь 2023 року.

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