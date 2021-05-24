Раніше президент України доручив підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

Євросоюз закликав авіакомпанії відмовитися від польотів над територією Білорусі.

Про це повідомив речник Європейської Ради Баренд Лейц, пише BBC.

Також на засіданні йшла мова про заборону роботи білоруських авіакомпаній у ЄС, зокрема державної "Белавиа".

"Закликає усіх перевізників, які базуються в ЄС, не пролітати над територією Білорусі. Закликає ухвалити усі необхідні заходи для заборони прольоту Білоруськими авіалініями авіапростору ЄС та доступу для них в аеропорти Союзу", - йдеться у рішенні.

Лідери вимагають негайно звільнити журналіста Романа Протасавича та його дівчину, пише Європейська правда.

Також вони погодилися на розширення персональних санкцій проти представників білоруського режиму та пов’язаних з ними компаній.

Окрім того, саміт доручив Раді ЄС та Високому представнику ЄС з зовнішньої політики невідкладно розробити та схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі.

Що цьому передувало

В аеропорту "Мінськ" 23 травня екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів на цьому літаку і розшукується в Білорусі.

Повідомлялося, що причиною посадки стали дані про мінування літака. У той же час прибуття рейсу здійснювалося в супроводі військового винищувача МіГ-29, піднятого Білоруссю, у зв'язку з чим стала з'являтися інформація про перехоплення і примус літака до посадки.

Подія викликала реакцію в світовому співтоваристві. В Європейському союзі через інцидент викликали посла Білорусі і обіцяють наслідки.

Авіаційне агентство ООН, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) заявила, що "сильно стурбована".

Президент України доручив підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

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Автор: Людмила Жерновська