Лідери ЄС вимагають звільнити Романа Протасевича та його дівчину / фото REUTERS

Євросоюз закликав авіакомпанії відмовитися від польотів над територією Білорусі. 

Про це повідомив речник Європейської Ради Баренд Лейц, пише BBC.

Також на засіданні йшла мова про заборону роботи білоруських авіакомпаній у ЄС, зокрема державної "Белавиа".

"Закликає усіх перевізників, які базуються в ЄС, не пролітати над територією Білорусі. Закликає ухвалити усі необхідні заходи для заборони прольоту Білоруськими авіалініями авіапростору ЄС та доступу для них в аеропорти Союзу", - йдеться у рішенні.

Лідери вимагають негайно звільнити журналіста Романа Протасавича та його дівчину, пише Європейська правда.

Також вони погодилися на розширення персональних санкцій проти представників білоруського режиму та пов’язаних з ними компаній.

Окрім того, саміт доручив Раді ЄС та Високому представнику ЄС з зовнішньої політики невідкладно розробити та схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі.

Що цьому передувало 

  • В аеропорту "Мінськ" 23 травня екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс.
  • Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів на цьому літаку і розшукується в Білорусі.

  • Повідомлялося, що причиною посадки стали дані про мінування літака. У той же час прибуття рейсу здійснювалося в супроводі військового винищувача МіГ-29, піднятого Білоруссю, у зв'язку з чим стала з'являтися інформація про перехоплення і примус літака до посадки.

  • Подія викликала реакцію в світовому співтоваристві. В Європейському союзі через інцидент викликали посла Білорусі і обіцяють наслідки.
  • Авіаційне агентство ООН, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) заявила, що "сильно стурбована".

  • Президент України доручив підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

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Автор: Людмила Жерновська