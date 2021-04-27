Точні координати аеропорту стануть відомі після проектування.

Новий аеропорт у Закарпатській області побудують на території Мукачівської територіальної громади, умовна назва аеропорту - "Мукачево-3".

Про це у Facebook повідомив глава "Укрінфрапроекту" Кирило Хомяков.

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Точні координати аеропорту стануть відомі після проектування.

Новий аеропорт матиме два курси посадки без заходу на територію сусідніх держав.

Наступні кроки - це оголошення тендеру на проектування, узгодження з усіма місцевими службами та розв'язання земельних питань.

На Закарпатті планують побудувати аеродром зі злітною смугою 2800 метрів, що дасть можливість приймати літаки класу А320 / В737. Очікується, що аеропорт зможе обслуговувати більше мільйона пасажирів на рік.

Що цьому передувало

У листопаді 2020 року повідомлялося, що кількість місць для будівництва аеропорту в Закарпатті скоротилася до двох — міста Мукачево та селища Середнє.

У квітні 2021 року голова Державного агентства інфраструктурних проектів України Кирило Хомяков заявив, що локацію для будівництва аеропорту змінять. Таке рішення прийняли у зв'язку з тим, що місцеві бізнесмени почали скуповувати землі в селищі Середнє, щоб «втридорога продати державі там, де буде аеропорт».

Міністр інфраструктури Владислав Криклій висловив сподівання, що у 2022 році Мінінфраструктури зможе розпочати будівництво аеропорту в Закарпатті.

Прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні.

Стратегія Міністерства інфраструктури передбачає щорічну модернізацію 5-6 аеропортів залежно від обсягів фінансування.

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Автор: Олена Коваленко