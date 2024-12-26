Китайські електрички, європейський "непотріб" та пікапи: вибір українців-2024

Україна та світ все більше відчувають революційні зміни на автомобільному ринку, які впливають не лише на асортимент брендів у продажі, але й на геополітику та економіку всієї планети.

Автомобіль – не розкіш, але й – не лише засіб пересування. Відтепер авто – це гаджет. Технологічний, економічний та сумісний з усіма іншими електронними пристроями. З 2024 року це твердження беззаперечно актуальне для України – бо в нас, за словами експертів, більше електромобілів, ніж "в усій Східній Європі".

А ще – війна буквально штовхає до технологічного розвитку та прогресу. Саме на третьому році повномасштабної бійні в Україні було зроблено перші кроки до започаткування виробництва сучасних електролегковиків. Певно, починаючи агресію проти України, у Кремлі й не думали про таку "побічну реакцію", як відродження українського автомобілебудування. Хоча поки що ці кроки вкрай обережні і не певні.

Світові тренди продажів теж впливають на асортимент автомобілів в Україні, але на них накладаються й вітчизняні тенденції, пов’язані зі зростанням цін на пальне та електроенергію, а також інші адміністративні обмеження.

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УНІАН проаналізував світові тренди та внутрішні проблеми української автомобільної галузі, а також поглянув, до яких змін варто готуватися автолюбителям у році наступному.

Світові тренди: китайська експансія і німецька "капітуляція"

2024 рік у світі запам’ятався "бліцкригом" автомобілів з КНР на світових ринках (і хаотичними спробами ЄС та США боротися з цим явищем). Електромобілі невпинно наступають, витісняючи двигуни внутрішнього згоряння по всій планеті.

Звісно, ця тенденція не нова, проте саме 2024 року вона набула масштабів "критичної маси". Водночас, класичний німецький автопром почав програвати конкуренцію у світі. "Дизельгейт", який був пов’язаний з маніпуляціями Volkswagen щодо обсягів викидів двигунів ще 10 років тому, знов "спалахнув" у 2024 році на тлі довгоочікуваного судового розгляду цієї справи у Німеччині.

Це вдарило не лише по концерну Volkswagen, але й по всій "Великій трійці" німецького автопрому, разом з Mercedes-Benz і BMW. Десяток заводів "штампували" машини для брендів, що належать Volkswagen. Але тепер "дойчі" змушені закривати "зайві" фабрики на тлі обвалу продажів у світі. Покупці вже не готові переплачувати за колись легендарні назви брендів (крім, хіба що, українців). Криза германського автопрому може негативно вплинути й на Україну – наші заводи виробляють для німецьких автомобілебудівників комплектуючі.

Проте ця ж криза стала в нагоді китайцям. Причому, у першу чергу – виробникам електромобілів, продажі яких зараз зростають найбільше завдяки сприянню уряду Піднебесної. Частка КНР на світовому ринку електромобілів вже сягає 76%, навіть попри мита та інші обмеження з боку Заходу.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, з січня по жовтень у світі було продано 14,1 млн китайських "електричок", причому 69% цих продажів припадало на саму Піднебесну.

"Старим брендам дуже важко конкурувати в епоху електромобілів. Тому у найближчі 5 років поглинання та "смерть" багатьох з відомих автомобільних брендів буде звичайним явищем. Інертність прийняття рішень, залежність від ДВЗ (двигунів внутрішнього згорання – УНІАН) минулого лише прискорює цей процес", - коментував кризу німецького автопрому автомобільний експерт Володимир Кулик.

З цим погоджується і Вадим Ігнатов, заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів (EV-UA).

"Європейські автовиробники просто недооцінили розвиток електромобілів. Вони не встигають за китайцями, які давно перейшли на сучасні технології. Навіть попри введення мит, китайські автомобілі все одно дешевші за європейські, - зазначає він. – Ми побачимо нові типи автомобілів у 2025 році – електромобілі у тому числі – на тлі постійного зниження їх вартості. Це гарно для покупця, але погано для галузі".

Не лише європейські автовиробники недооцінили світові тренди. Японські Honda та Nissan вже домовились про злиття, аби конкурувати не лише з Toyota, але й з "бюджетними" китайцями. Повідомляється, що до новоствореного холдингу може доєднатися також Mitsubishi Motors.

Схоже, найбільших автовиробників скоро "прорідять". Проте самі бренди неодмінно залишаться. Адже деякі покупці готові за них доплачувати. Як кажуть експерти, українці теж готові віддавати перевагу відомим перевіреним часом маркам – навіть якщо саму машину з європейським логотипом зібрали… у Китаї.

Павербанки на колесах

Попри постійні відключення електроенергії, українці не лише слідують за світовими трендами, але й скуповують електромобілі "випереджаючими темпами". Проте навіщо взагалі потрібні електромобілі під час блекаутів? Виявляється, логіка є – бо це такий собі "павербанк на колесах".

"Ми маємо рекордні продажі електромобілів за цей рік. Особливо у серпні, коли продали більше електрокарів, ніж за деякі попередні роки. Загалом тоді за місяць було продано 9 тисяч електромобілів, з яких 6 тисяч – нові реєстрації, - наводить цифри Вадим Ігнатов. – За рік ще не знаю точних підрахунків, але може бути понад 20 процентів ринку. В різні місяці відсоток продажів був до 23! Це вище за середній європейський показник у 13 процентів".

Зі слів фахівця, за кількістю електромобілів Україна вже випереджає усіх своїх сусідів у Східній Європі.

"Навіть якщо скласти Польщу, Румунію, Чехію і Словаччину разом, то в нас все одно буде більше електромобілів та зарядних станцій. Зараз вибір на ринку електромобілів в Україні дуже широкий. Пропозицію збільшують як офіційні, так і "сірі" дилери. Тренди задають китайці, які займають десь 50 відсотків ринку електромобілів, а серед нових автомобілів – до 80 процентів може доходити", - каже Вадим Ігнатов.

Експерт наполягає, що українці частіше обирають електромобілі, бо в експлуатації вони значно дешевші за машини з ДВЗ, а по ціні самої автівки – вже зрівнялися.

"Навіть блекаути цьому не завадили. Бо електромобіль, власне, мобільний і може поїхати на зарядку в інше місце. Часу, коли електроенергія є, вистачає щоб зарядити електромобіль на два дні використання. А електромобіль, навіть якщо заряджатися за найвищим тарифом, все одно буде чи не втричі дешевшим у експлуатації. Їм рідше треба робити техогляд, не потрібно міняти мастило, фільтри, - пояснює експерт. – Їх почали використовувати як "павербанки на колесах" і тепер живлять від них будинки. Багато нових моделей мають таку функцію – віддавати 220 вольт. Це сприяє попиту".

Щодо критеріїв вибору, то українці спочатку дивляться на ціну авто, а потім на бренд та тип двигуна. Збільшенню продажів саме електромобілів сприяє також державна політика.

"У всіх країнах світу є якась підтримка покупця електромобіля – прямі дотації, коли держава компенсує частину вартості, податкові пільги. В Україні, наприклад, немає ПДВ та мита на ввезення електромобілів. Це сприяє зростанню ринку, - каже експерт, проте додає, що вже лунають пропозиції про відміну цих пільг. – Режим сприяння повинен завершитися лише через рік, а в нас вже були заяви, що продовжувати пільги не треба. А пільги вводилися для того, щоб зменшити паливну залежність країни. Адже до нас досі потрапляє пальне, вироблене з російської нафти. Ця ситуація просто "крейзі"!".

Зарядити електромобіль зараз значно дешевше, аніж заправляти традиційне авто бензином або газом, але цей ціновий розрив скорочується через стрімке здорожчання електроенергії. За даними Держстату, у 2024 році найбільше зросли ціни саме на світло – на 63,6%. І цей процес продовжиться у 2025 році.

"На вартість користування електромобілем впливатиме те, що піднімають тариф на електроенергію. Загалом на авторинок впливатиме підвищення акцизів на пальне. Продажі автомобілів всіх типів будуть знижуватись у 2025 році", - прогнозує Вадим Ігнатов.

Що купували українці у 2024 році

У 2024 році українці придбали більше авто, ніж роком до того. Відповідно до підрахунків "УкрАвтопрому", у листопаді було продано 5,2 тис. легкових автомобілів, з яких 3,1 тис. закупили приватні особи, а 2,1 – юридичні. Приватні закупи у листопаді 2024 року, у порівнянні з минулим роком, впали на 11%, а ось корпоративні, навпаки, зросли на 10%.

Таке зростання для "юриків" може бути пов’язане з тим, що саме восени стало відомо про підготовку змін до обліку автомобілів – 17 грудня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про спрощення торгівлі вживаними авто. Раніше, через особливості обліку транспортних засобів під час військового стану, підприємства могли продавати автомобілі без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК лише як машини "у особистому використанні". Тобто, частина продажів раніше оформлялася як "приватні", але тепер ця практика буде зменшуватись, що й впливатиме на статистику.

Щодо типу двигуна, то лідерами сегменту нових авто (із часткою 35,5%) все ще залишаються бензинові легковики – 1,8 тис. придбаних автівок у листопаді 2024 року. Проте це на 24% менше, ніж за аналогічний місяць 2023 року. Лідером серед бензинових автомобілів стала Skoda Octavia.

Топ-5 нових бензинових легковиків виглядає так:

SKODA Octavia - 139 од.; HYUNDAI Tucson - 97 од.; RENAULT Duster - 90 од.; KIA Sportage - 84 од.; MAZDA CX5 - 82 од.

Попри рекорди, встановлені влітку, продажі нових електромобілів в Україні у листопаді впали до 12,8% (мінус 3% до листопада-2023), що є наслідком підвищення тарифів, а ось гібриди, навпаки, "підросли" - до 22,5% ринку (плюс 4% за рік). Ще 28,9% зайняв сегмент нових дизельних авто, який у листопаді показав найбільше зростання порівняно з минулим роком (тоді їх частка була 20,5%).

Серед імпортованих вживаних авто частка бензинових склала 46%, що, однак, на 30% менше, ніж було у листопаді 2023 та на 10% менше у порівнянні з жовтнем 2024 року. Тобто, їхня частка і надалі скорочується. Всього до України за минулий місяць завезли 14,7 тис. таких легковиків середнім віком 10 років. Крім бензинових, українці купляли також вживані дизельні машини (26%), електромобілі (20%), гібриди (4%) та автомобілі на газу (4%).

Щодо вживаних авто загалом, то Топ продажів виглядає наступним чином:

VOLKSWAGEN Golf - 873 од.; RENAULT Megane - 609 од.; SKODA Octavia - 520 од.; VOLKSWAGEN Passat - 419 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 399 од. NISSAN Leaf - 384 од.; AUDI Q5 - 376 од.; TESLA Model 3 - 301 од.; TESLA Model Y - 298 од.; NISSAN Rogue - 293 од.

Цікаво, що у рейтингу вживаних авто багато електромобілів розташувалися у другій частині списку. У листопаді українці зареєстрували 2,9 тис. вживаних електромобілів, а також 669 нових.

Лідери серед нових електрокарів виглядають так:

HONDA M-NV - 99 од.; BYD Song Plus - 86 од.; ZEEKR 001 - 73 од.; VOLKSWAGEN iD.4 - 71 од.; AUDI Q4 e-tron - 35 од.

Вадим Ігнатов пропонує автолюбителям придивитися до моделей Volkswagen ID.4 та Nissan Ariya, які "змінюють ринок" електромобілів. Великі перспективи на 2025 рік матимуть нові моделі BYD та Honda. Також, на думку фахівця, у 2025 році на ринку буде ще більше вживаних Tesla, які автолюбителі активно замінюють на нові у США та ЄС.

"Ті нові електромобілі, які у Китаї продаються погано, йдуть на інші ринки зі знижкою. Українці 2024 року "вигребли" загалом багато машин відомих брендів у Китаї – бренди відомі, часто знайомі європейські, але всі вони збираються у Китаї, - каже автомобільний експерт. – А у царині вживаних авто у топі "засіла" Tesla – особливо Model 3 та Model Y. Вживані пікапи українці розкупили у минулі роки. Навіть ті, які з правим рулем".

А цікавим трендом 2024 року експерт називає "вибухову" моду на вищезгадані пікапи - причому з двигунами усіх типів. Їх українці купують не лише на потреби армії в якості "бандеромобілів", але й для цивільного використання у побуті.

"Особливістю саме 2024 року в Україні було зростання продажів пікапів. Через війну українці "розпробували", що це таке, і купують тепер не лише для фронту. Наприклад, завдяки недорогим і невибагливим пікапам свої продажі на українському ринку збільшує індійський бренд Tata. Також збільшує продажі Peugeot – випускає їх, звісно, у Китаї. Суб’єктивно (бо підсумки року я ще не рахував), зростання продажів нових цивільних пікапів зросло десь на 500-600% за рік. Просто база порівняння низька", - продовжує експерт.

Пікапи здійснили такий ринковий прорив, що наприкінці 2024-го навіть стала актуальною вже тема виробництва їх – у форматі великовузлової збірки (це коли автомобіль на заводі складають, як конструктор, з великих компонентів і готових вузлів, зроблених за кордоном) – в Україні.

"‎Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)", – повідомила перша віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Український автокамбек?

…Але фахівці оцінюють такі ініціативи скептично, принаймні – поки активна фаза війни не завершилася. Вадим Ігнатов каже, що у країні дійсно залишилися потужності для великовузлової збірки з готових машинокомплектів, але – не для повноцінного виробництва повного циклу.

"В Україні взагалі немає зараз власних виробників легковиків. З активних залишився хіба "Єврокар", який збирає "Шкоди". Українська галузь автомобілебудування трохи ще тримається на спеціальній техніці, розвиваються більш-менш виробники автобусів завдяки програмі "Шкільний автобус" та потребі у громадському транспорті. З легковим транспортом ситуація найскладніша", - скаржиться фахівець.

На його думку, через війну промисловість практично зупинилася, і тепер "потрібно починати заново, вчитися заново". Вадим Ігнатов каже про це не лише як теоретик, але й як практик, адже сам намагається відновлювати виробництво електромобілів бід брендом LUAZ.

"Так, я засновник і директор компанії LUAZ. Але по українській класифікації він навіть не є автомобілем. Проходить як "електричний вантажний квадроцикл". Він створений був для комерційної діяльності – передусім для фермерів. Головною ідеєю відродження старого бренду було створити такого надійного, простого і недорогого "помічника" по господарству", - описує він свій виріб.

На думку пана Ігнатова, на прикладі LUAZ українські підприємці якраз і вчяться, отримують досвід, який потім буде корисним для відновлення автогалузі "по-дорослому". Але процес йде важко.

"Нам доводилося возити рами для кузовів аж з Китаю, бо в Україні не було жодної компанії, яка б їх виробляла. Всі старі виробництва, такі як "АвтоЗАЗ", не працюють. Перестали працювати ще з 2000-х, коли власне виробництво розібрали, і з того часу займалися виключно збиранням з готових машинокомплектів, - каже підприємець. – В нас були проблеми з логістикою, бо влітку вартість контейнерів виросла втричі. Ми не можемо піднімати ціни замовникам, але й працювати у збиток не можемо. Тому не змогли навіть виконати план у 100 машин на рік, хоча у нас є 4 тисячі "холодних" заявок".

Тим не менш, компанія вже має три дрібносерійні моделі, а у грудні 2024 року LUAZ планує презентувати ще одну – електромобіль, адаптований під потреби людей з інвалідністю.

"Це проєкт адаптації ветеранів після поранення. Навіть людина без ніг зможе працювати кур’єром на нашій автівці", - обіцяє Ігнатов.

Щодо виробництва вже серійних моделей, LUAZ проводить імпортозаміщення, щоб зменшити залежність від поставок з КНР.

"Ми розробили нові шасі та кузов, які будуть вже повністю українськими. Майже рік працювали над новою моделлю. Загалом у планах на 2025 рік – випуск 500 машин. Але дай Боже, щоб хоча б 200 зробити, - розповідає підприємець. – Масштабувати виробництво не можу. Всюди небезпечно. Ми на Тернопільщині, наприклад, тільки-тільки орендували комбайновий цех від власне виробництво, як туди тричі "прилетіло". Ніколи не прилітало, а тут три одразу. Приміщення зруйноване. В нас ще є невеличке приміщення під Києвом, але ризикувати й розширювати виробництво вже не можемо".

Примітно, що інтерес до розробки пана Ігнатова також проявляла держава. Але поки що безрезультатно.

"Попит на українські електромобілі є. Державний замовник хоче купувати ЛУАЗів значно більше, ніж ми можемо виробити. Вони готові купувати лише ті машини, які вже є у наявності, а ми працюємо лише по передоплаті – замовили, заплатили і через 90 днів отримали автівку. Це щоб не піти шляхом великих виробництв, які випускали тисячами машини, а потім збанкрутували", - завершує думку очільник LUAZ та автомобільний експерт Вадим Ігнатов.

Загалом, українське виробництво поки що далеке навіть від російської "посмертної" "Лади Калини" за своїми обсягами. Проте показово, що нас цікавлять саме електромобілі та пікапи, і що ініціатива йде не лише показово "згори", як у тій же рф, але й від бізнесу та споживачів.

Щодо трендів на українському авторинку в цілому, то дещо парадоксальним виглядає зростання попиту на електрокари у період блекаутів – хоча ідея такого потужного "павербанку на колесах" дійсно вкрай актуальна. Втім зростання вартості електроенергії вже сповільнює продажі "електричок".

Попит на вживані авто демонструє, що українці досі "пилосмокчуть" усе найдешевше на світовому ринку, та таке, що з різних причин не "зайшло" європейцям, американцям чи вже навіть китайцям. А якщо там ще й значок з відомою західною маркою китайці приклеють, то таку автівку українці заберуть "з руками"…

Втім, попит на нові автомобілі теж зростає, але переважно у тих сегментах, де немає великого асортименту серед вживаних – це зараз гібриди, пікапи тощо.