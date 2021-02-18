Протягом наступного десятиліття Ford поступово перейде на виробництво електромобілів.

Американська компанія Ford заявила, що має намір до 2030 року продавати в Європі тільки електромобілі.

Також там обіцяють збільшити свої інвестиції в електро- і автономні машини до $29 млрд, передає НВ.

Протягом наступного десятиліття Ford планує поступово перейти на виробництво електромобілів.

Так, найближчим часом Компанія має намір інвестувати близько $1 млрд у переобладнання свого заводу в Кельні. Згідно з планами, це підприємство має стати першою лінією з виробництва електромобілів Ford на континенті.

"Наша заява про трансформацію заводу в Кельні, де ми працюємо в Німеччині вже протягом 90 років, є однією з найважливіших, із якими Ford виступав за ціле покоління", - заявив президент Ford у Європі Стюарт Роулі.

До 2024 року вся лінійка вантажних автомобілів компанії буде "повністю електричною або підключатиметься до електромережі з нульовим рівнем викидів".

До середини 2026 року Ford заявляє, що весь модельний ряд легкових автомобілів буде таким самим.

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До 2030 року Ford очікує, що дві третини продажів вантажних автомобілів будуть повністю електричними або гібридними автомобілями, в той час, як усі продані легкові автомобілі будуть виключно електричними. Це допоможе Ford дотримуватися вимог європейських урядів, які просувають електромобілі та суворі стандарти викидів.

Компанія Ford: що відомо

Ford - американська автомобілебудівна компанія, виробник автомобілів під маркою Ford.

Четвертий у світі виробник автомобілів за обсягом випуску за весь період існування; третій на ринку США після GM і Toyota, і другий в Європі після Volkswagen.

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Автор: УНІАН