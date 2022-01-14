Роботи проводитимуть українські підприємства.

Флагман Військово-морських сил України, фрегат "Гетьман Сагайдачний" відремонтують і модернізують.

Наприкінці 2021 року держпідприємство "Дослідно-проектний центр кораблебудування", яке входить до складу ДК "Укроборонпром", уклало з Міністерством оборони державний контракт на проведення комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

Згідно з держконтрактом, роботи проходитимуть у кілька етапів: від загальної оцінки технічного стану корабля до безпосереднього його ремонту та модернізації.

Читайте такожУкраїнські кораблебудівники назвали три проблеми переозброєння українських ВМСДиректор-генеральний конструктор ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування" Вадим Борисов повідомив, що ооботи подібного обсягу та складності для кораблів такого класу не виконувало жодне підприємство за весь період незалежності України.

"Саме тому для успішної реалізації проекту Дослідно-проектний центр кораблебудування кооперується з іншими українськими підприємствами – лідерами оборонно-промислового комплексу та суднобудування країни. Йдеться про державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект", державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" (обидва входять до складу Укроборонпрому), суднобудівельно-судноремонтний завод "Нібулон" та інші підприємства", - додав він.

*** Фрегат "Гетьман Сагайдачний" був спущений на воду 1992 року, включений у бойовий склад ВМС України 2 квітня 1993 року.

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