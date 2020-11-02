Компанія зазнала збитків через різке падіння пасажиропотоку на тлі пандемії коронавірусу.

Міжнародний лоукостер Ryanair зазнав 411 мільйонів євро збитків у першому півріччі 2020 року.

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Про це повідомляє "Економічна правда".

"За словами гендиректора компанії Майкла О'Лірі, компанія зазнала збитків через різке падіння пасажиропотоку на тлі пандемії коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

О'Лірі також вважає, що цього року лише 38 мільйонів пасажирів скористаються послугами ірландського лоукостера, проте додав, що зараз дуже важко дати чіткий прогноз через непередбачуваність ситуації на тлі пандемії й заходів, які уряди вживають для боротьби з коронавірусом.

Що цьому передувало

Авіакомпанія "МАУ" внаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 мільйонів доларів збитків й скорочує 900 співробітників.

SkyUp Airlines заявляє про загальну суму збитків за перше півріччя 2020 року у понад 30 мільйонів доларів.

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Автор: УНІАН