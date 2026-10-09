У Слов’янську та Краматорську зупинили рух громадського транспорту

8 жовтня російські війська скинули авіабомбу на зупинку громадського транспорту в Краматорську.

У Краматорську та Слов’янську зупинили рух громадського транспорту. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі.

"З огляду на різке погіршення безпекової ситуації дав розпорядження Краматорській та Слов’янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту", – ідеться в повідомленні.

Філашкін додав, що російські війська цілеспрямовано атакують цивільні об’єкти, зокрема автобуси з пасажирами.

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"Росія свідомо зневажає всі мислимі правила ведення війни та норми міжнародного гуманітарного права. Вона обирає цілі там, де може завдати найбільше болю мирним людям", – зазначив керівник Донецької облдержадміністрації.

Ситуація у прифронтових містах України – останні новини

8 жовтня російські окупаційні війська атакували цивільні рейсові автобуси у Краматорську. Внаслідок удару загинули десятки людей, ще близько 20 були поранені. У Національній поліції України зазначили, щоросійські війська атакували Краматорськ авіабомбою УМПБ Д-30 СН.

Як пише The New York Times, Краматорськ тривалий час залишався містом, якому, попри війну, вдавалося уникати значних руйнувань. Однак цього року безпекова ситуація там різко погіршилася. Російські керовані авіабомби почали регулярно атакувати Краматорськ, як це ще донедавна відбувалося з Покровськом.

Вкрай важкою залишається ситуація і у Слов’янську. Росіяни щодня атакують місто КАБами, реактивною артилерією та FPV-дронами. Лише за перші дні жовтня руйнувань зазнали понад пів сотні приватних і багатоповерхових будинків у центрі та навколишніх селищах.

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