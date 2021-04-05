У зв’язку з новими нормами карантину сервіс Uber Shuttle з 5 квітня тимчасово припиняє роботу.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Для усіх користувачів, які мали активний пакет Shuttle в акаунті Uber станом на понеділок, 5 квітня, сервіс автоматично продовжить термін дії пакету, коли відновить свою роботу. Як тільки маршрути знову будуть доступними, всіх користувачів обіцяють повідомити.
«У разі виникнення будь-яких запитань щодо роботи Uber Shuttle, ви можете звернутись до служби підтримки в додатку», - йдеться у повідомленні.
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Локдаун у Києві: що відомо
- З 5 квітня 2021 року в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони введені як мінімум до 16 квітня включно, але вони можуть бути продовжені.
- Всі школи та дитячі садки столиці закриті. Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або в режимі доставки.
- Весь громадський транспорт і метро працює за спеціальними перепустками.
- По можливості всі працівники різних закладів і установ мають бути переведені на віддалену роботу або у відпустку.
- За дотриманням локдауну стежитимуть правоохоронці.
- Також у Києві продовжать діяти всі обмеження "червоної" зони: зокрема буде заборонено роботу кінотеатрів, музеїв і ТРЦ, а на вулицях і в громадських місцях заборонено перебувати без маски.
- Потяги "Укрзалізниці" продовжать їздити через Київ і область без зміни графіка, буде виконуватися посадка і висадка пасажирів. У поїздах і на вокзалі вводиться обов'язковий масочний режим.
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