Обіг скоротився з 36,4 млрд у 2019-му до 13,6 млрд євро у 2020 році / Ілюстрація REUTERS

Катастрофічний обвал попиту на тлі пандемії коронавірусу став причиною рекордних втрат, які зазнав авіаконцерн Lufthansa у 2020 році.

Про це повідомляє DW.

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Чисті збитки концерну торік склали 6,7 млрд євро, обіг скоротився з 36,4 млрд у 2019-му до 13,6 млрд євро у 2020 році. Про це повідомив глава авіаконцерну Карстен Шпор.

Минулий рік став найскладнішим за всю історію компанії, констатував Шпор. Обмеження, введені з метою стримування пандемії, призвели до безпрецедентного обвалу попиту на повітряний транспорт.

Як повідомив Шпор, авіакомпанії Lufthansa Group у 2020 році скоротили пропозицію на 31%, кількість пасажирів (36,4 млн) склала лише 25% від показників 2019 року.

"Тепер на зміну заборонам на поїздки та карантину мають прийти міжнародно визнані цифрові довідки про вакцинацію і тестування, з тим щоб люди знову могли відвідувати сім'ї та друзів, зустрічатися з діловими партнерами або знайомитися з іншими країнами та культурами", - сказав глава Lufthansa.

За словами Шпора, його концерн очікує, що 2021 теж буде важким і призведе до нових втрат, зокрема скорочення обсягу перевезень до 40-50% від рівня докризового 2019 року. Наслідки для авіаконцерну будуть довгостроковими - лише до середини десятиліття Lufthansa планує повернутися до завантаження на 90%.

Збитки авіакомпаній через пандемію 

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Автор: УНІАН