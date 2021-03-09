Перші поставки Cybertruck планувалися на кінець 2021 року, а масові продажі на 2022 рік.

Засновник і глава Tesla Ілон Маск анонсував випуск бронепікапа Tesla Cybertruck.

Про це Маск повідомив в Twitter.

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Для виробництва Tesla Cybertruck будуть використовуватися 8000-тонні ливарні машини (з їх допомогою будуть виготовляти цілком всю задню частину кузова) - у випадку Model Y використовуються Giga Press від IDRA, що характеризуються притискним зусиллям до 6200 тонна-сил).

Що цьому передувало

Перші поставки Cybertruck планувалися на кінець 2021 року, а масові продажі на 2022 рік.

У лютому 2020 року Маск заявив, що Tesla забезпечена замовленнями на Cybertruck на три-чотири роки вперед, а аналітики влітку повідомляли, що обсяг попередніх замовлень на Cybertruck перевищив 650 тис.штук.

Також глава в Tesla допускали можливість випуску зменшеної версії Tesla Cybertruck для Європи (і перетворення Tesla Cybertruck на амфібію).

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Автор: Олена Коваленко