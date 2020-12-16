Строки будівництво ділянки метро на Виноградар збільшені до 34 з 24 місяців.

Кабінет міністрів збільшив строки будівництва Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену від станції метро "Сирець" до житлового масиву Виноградар до 34 місяців з 24 місяців.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На сьогоднішньому засіданні уряд прийняв проект постанови "Про внесення зміни до пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва", згідно з яким пропонується збільшити терміни будівництва з 24 до 34 місяців, що дозволить здійснювати попередню оплату в розмірі до 95 відсотків вартості зазначених робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції метро "Сирець" до житлового масиву Виноградаря", - написав Мокан.

За його словами, необхідність збільшення термінів пов'язана з неможливістю своєчасного отримання частини замовленого і частково оплаченого обладнання і техніки для будівництва в результаті впровадження заходів щодо запобігання поширенню COVID-19.

Що цьому передувало

14 грудня директор Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник заявила, що Київ не може закласти на 2021 рік необхідну суму коштів для завершення будівництва перших станцій метро на Виноградар - "Мостицька" та "Проспект Правди".

Будівництво тунелю нової гілки метро на Виноградар почали 2 вересня 2020 року - метробудівці запустили в роботу прохідницький комплекс, який прокладатиме тунель від майбутньої станції "Мостицька" до станції "Сирець".

Дві нових станції метро на Виноградар - "Мостицька" і "Проспект Правди", згідно з планом будівництва, планували відкрити в грудні 2021 року.

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Автор: Павло Степанець