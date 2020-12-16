Кабінет міністрів збільшив строки будівництва Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену від станції метро "Сирець" до житлового масиву Виноградар до 34 місяців з 24 місяців.
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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"На сьогоднішньому засіданні уряд прийняв проект постанови "Про внесення зміни до пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва", згідно з яким пропонується збільшити терміни будівництва з 24 до 34 місяців, що дозволить здійснювати попередню оплату в розмірі до 95 відсотків вартості зазначених робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції метро "Сирець" до житлового масиву Виноградаря", - написав Мокан.
За його словами, необхідність збільшення термінів пов'язана з неможливістю своєчасного отримання частини замовленого і частково оплаченого обладнання і техніки для будівництва в результаті впровадження заходів щодо запобігання поширенню COVID-19.
Що цьому передувало
- 14 грудня директор Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник заявила, що Київ не може закласти на 2021 рік необхідну суму коштів для завершення будівництва перших станцій метро на Виноградар - "Мостицька" та "Проспект Правди".
- Будівництво тунелю нової гілки метро на Виноградар почали 2 вересня 2020 року - метробудівці запустили в роботу прохідницький комплекс, який прокладатиме тунель від майбутньої станції "Мостицька" до станції "Сирець".
- Дві нових станції метро на Виноградар - "Мостицька" і "Проспект Правди", згідно з планом будівництва, планували відкрити в грудні 2021 року.
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