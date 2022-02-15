14 травня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин та дизельне паливо.

15 лютого 2022 року Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС.

Середню вартість бензинів встановлено в розмірі 31,75 грн/л, середню вартість дизпалива встановлено в розмірі 29,07 грн/л. про це повідомляється на сайті міністерство.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 36,75 грн/л, на "звичайне" дизпаливо – 36,07 грн/л.

У порівнянні з першою декадою лютого середня ціна на бензин зросла на 91 коп/л, на дизельне паливо — на 77 коп/л.

Держрегулювання цін: