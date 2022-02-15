15 лютого 2022 року Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС.
Середню вартість бензинів встановлено в розмірі 31,75 грн/л, середню вартість дизпалива встановлено в розмірі 29,07 грн/л. про це повідомляється на сайті міністерство.
З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 36,75 грн/л, на "звичайне" дизпаливо – 36,07 грн/л.
У порівнянні з першою декадою лютого середня ціна на бензин зросла на 91 коп/л, на дизельне паливо — на 77 коп/л.
Держрегулювання цін:
- 14 травня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.
- Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який має їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.