За словами Вараді, ціни на авіаквитки будуть знижені, через те, що на ринку пропозиція перевищує попит.

Найбільша в Центральній Європі авіакомпанія Wizz Air змінить ціни на авіаквитки найближчим часом.

Про це заявив глава Wizz Air Йожеф Вараді, повідомляє Forbes.ua.

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За словами Вараді, ціни на авіаквитки будуть знижені, оскільки на ринку пропозиція перевищує попит.

Додаткові послуги

Авіакомпанія має намір заробляти на додаткових послугах, які вже зараз приносять їй більшу частину виручки.

Це перевезення багажу, продаж їжі, пріоритетна посадка, вибір місця на борту та інші послуги, в тому числі третіх осіб, як, наприклад, страховка або оренда автомобілів.

За даними Wizz Air за 2021 фінансовий рік, який завершився 31 березня 2021 року, в середньому кожен пасажир лоукостера витрачав 72,5 євро. З них на квиток припадали 32 євро, на додаткові послуги 40,5 євро. Роком раніше це співвідношення було 37,7 євро до 31,3 євро на користь ціни квитка.

"Ця тенденція залишиться і в майбутньому", - заявив Вараді.

"Зараз ми виконуємо рейси з п'яти аеропортів України в 17 країн", — зазначив Вараді.

Wizz Air

Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник в Центральній і Східній Європі. Флот компанії складається зі 137 літаків.

Wizz Air і столичний аеропорт

Авіакомпанія перейшла в інший аеропорт української столиці - "Київ" (Жуляни) навесні 2011 року і відтоді регулярно літала тільки туди.

20 травня 2021 року лоукостер Wizz Air оголосив про запуск першого рейсу в аеропорт "Бориспіль" після 10-річної перерви.

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Автор: Олена Коваленко