Поліція проводить обшуки у філії акціонерного товариства "Укрзалізниця".
Про це повідомляється на сайті підприємство.
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"Зараз слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці розслідують можливі зловживання при закупівлі мастил та мастильних матеріалів.
Зокрема, слідство встановило, що їх закупівля у 2019-2021 роках здійснювалася за цінами вище ринкових.
"Укрзалізниця" готова до співпраці з правоохоронними органами та надасть всі необхідні документи, передбачені законодавством", - заявили на підприємстві.
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