Правоохоронці розслідують можливі зловживання при закупівлі мастил та мастильних матеріалів у 2019-2021 роках.

Поліція проводить обшуки у філії акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Про це повідомляється на сайті підприємство.

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"Зараз слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці розслідують можливі зловживання при закупівлі мастил та мастильних матеріалів.

Зокрема, слідство встановило, що їх закупівля у 2019-2021 роках здійснювалася за цінами вище ринкових.

"Укрзалізниця" готова до співпраці з правоохоронними органами та надасть всі необхідні документи, передбачені законодавством", - заявили на підприємстві.

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Автор: Інна Андаліцька