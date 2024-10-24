Цієї осені покупці уживаних автомобілів можуть мати серйозну проблему.

Потенційні покупці можуть робити серйозну помилку, шукаючи вигідну пропозицію на вживаний автомобіль. Про це розповів провідний експерт видання AutoExpress із уживаних авто Аластер Крукс.

За його словами, двигуни з великим пробігом зазвичай "зневажливо ставляться до потенційних власників через побоювання щодо терміну служби автомобіля". При цьому вважається, що бензинові та дизельні моделі з великим пробігом мають більшу ймовірність мати механічні проблеми. Однак це правило може не стосуватися всіх моделей.

Крукс стверджує, що електромобілі, як правило, "ще більше ускладнюють ситуацію", оскільки ці транспортні засоби мають менше рухомих частин. Це означає, що вони матимуть інший очікуваний термін служби, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння, про що багато потенційних власників можуть не знати.

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"По-перше, давайте розберемося з "міфом про 100 000 миль". Ви, мабуть, чули, як цю пам’ятку згадували як момент, коли автомобілі починають стикатися з проблемами надійності або сильним зносом. Однак, якщо це не означає закінчення гарантії, або на цей момент для даного автомобіля потрібен новий ланцюг ГРМ або кулачковий ремінь, тоді це в основному нерелевантний етап щодо терміну служби будь-якого транспортного засобу", - каже фахівець.

У свою чергу експерти з AutoTrader припустили, що деякі батареї електромобілів можуть легко працювати до 200 000 миль. Це означає, що середній термін служби електричних моделей становить від "7,7 років (100 000 миль) до 15 років (200 000 миль)". При цьому більшість виробників автомобілів будуть готові замінити автомобільні акумулятори, якщо власникам буде важко підтримувати повний рівень заряду.

Водночас фахівці WhatCar? також пояснили, що батареї електромобілів, як правило, "працюють набагато довше", ніж передбачалося:

"Хоча на акумулятори електромобілів поширюється гарантія виробника лише протягом приблизно восьми років, ми не чули про багато автомобілів, які потребували їхньої заміни".

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Раніше УНІАН повідомляв про 8 вживаних машин, які не варто купувати у 2025 році. Найбільша перевага купівлі вживаного автомобіля - нижча ціна, але якщо автомобіль потребуватиме дорогих вкладень, цей плюс швидко перетвориться на мінус.

До антирейтингу увійшли: Tesla Model 3, Dodge Grand Caravan 2020 року, Rivian R1T 2022 року, Ford Bronco Sport 2021 року, Volkswagen Taos 2022 року, Jeep Compass 2023 року, Mercedes-Benz GLE 2020 року, Chevrolet Tahoe 2021 року.

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