Для отримання відшкодування замовнику не потрібно встановлювати, на якому етапі перевезення відбулися пошкодження або втрата вантажу.

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроект, який удосконалює законодавче регулювання організаційних та правових основ перевезення вантажу (транспортування вантажів за одним договором, але виконане щонайменше двома видами транспорту), а також покращує державну підтримку таких перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект "Про мультимодальні перевезення" (№4258) проголосували 298 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Читайте такожРада спростила автомобільні перевезення між Україною та Білоруссю

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, він пропонує ввести в Україні поняття мультимодального та комбінованого перевезення вантажів, мультимодального терміналу, документа мультимодального перевезення, оператора та замовника мультимодального перевезення, визначення договору мультимодального перевезення, його істотних умов, прав та обов'язків його сторін, основних принципів державного регулювання та державної допомоги щодо такого виду перевезень.

"Проектом закону пропонується закріпити право учасників мультимодальних перевезень здійснювати перевезення вантажу на підставі укладення єдиного договору (договір мультимодальній перевезення) щодо всіх етапів перевезення незалежно від зміни видів транспорту і здійснювати перевезення вантажу за одним перевізним документом (документ мультимодального перевезення), за яким сторони досягли згоди", - йдеться в пояснювальній записці.

Також передбачається, що під час надання послуги з мультимодального перевезення вантажів відповідальність оператора мультимодального перевезення за вантаж перед замовником послуги охоплює період з моменту прийняття ним вантажу для мультимодального перевезення і до моменту видачі вантажу.

Для отримання відшкодування за втрачений (пошкоджений) вантаж Замовнику послуги не потрібно встановлювати, на якому етапі перевезення відбулися пошкодження або втрата вантажу або хто з перевізників не виконав зобов'язання щодо своєчасної його доставки.

Документом також передбачено встановлення граничного розміру відповідальності оператора мультимодального перевезення у спеціальних правах запозичення відповідно до чинної міжнародної практики.

Законопроект про мультимодальні перевезення:

У жовтні 2020 року Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді прийняти законопроект про мультимодальні перевезення, який адаптує українське законодавство в цій сфері до європейських стандартів.

Автор: Дмитро Шварц