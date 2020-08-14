​​​​​​​«Укравтодор» планує закатати дороги в бетон: де та коли

Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» спільно з держпідприємством «ДерждорНДІ» і асоціацією виробників цементу «Укрцемент» презентували концепцію програми розвитку цементобетонних доріг в Україні на 2021–2025 роки. Необхідність її розроблення викликана, в першу чергу, необхідністю вирішення проблеми розбиття вантажівками асфальтних доріг.

В останні роки відбулися серйозні системні зміни в розвитку дорожнього господарства, які дозволили збільшити темпи нового будівництва, реконструкції та ремонтів доріг до найбільших за часи незалежності України масштабів. Проте, разом з відновленими дорогами зростає і навантаження на них – збільшується кількість великовантажних транспортних засобів.

Держава намагається взяти під контроль ситуацію шляхом запровадження автоматичного зважування в русі, збільшенням кількості мобільних вагових комплексів, обмежуючи пересування великовантажного транспорту по окремим маршрутам або в окремі періоди.

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Особливо це стосується вагових обмежень при підвищених температурах повітря (вище +28°С), коли вводяться обмеження руху. Але спеціалісти «Укравтодору» визнають, що проблему загострює факт відсутності в державі ефективної системи тотального контролю за їх рухом. Якою ж може бути відповідь на цей виклик?

Плюси та мінуси цементу

Вирішенням проблеми може стати будівництво автомобільних доріг з цементобетонним покриттям. Саме вони, за словами голови «Укравтодору» Олександра Кубракова, краще витримують навантаження та високі температури.

«Вони оптимальні для нового будівництва та реконструкції на Півдні країни. Для ремонтів та оновлення є свої обмеження, та я впевнений, що бізнес зможе адаптуватися, коли побачить реальні переваги й інтерес з боку держави», - зазначив він в ході презентації концепції.

Також, серед основних переваг використання цементобетонного покриття — мінімальний відсоток імпортної складової. Адже при будівництві цементобетонних доріг використовуються в основному українські матеріали, на відміну від звичних для нас асфальтних доріг, де переважно використовується імпортний бітум.

«Локалізація бетонних доріг вище. За підрахунками фахівців, понад 90 відсотків будуть з матеріалів, вироблених в Україні. Крім того, на ціну цементу не впливає коливання долару. В нас достатньо заводів, які забезпечать потребу», - зазначила народна депутатка та заступниця голови партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Якщо говорити про дороги з асфальту, то тільки 40 відсотків бітуму - українського походження, зазначає голова асоціації "Укрцемент" Павло Качур.

«Решта - імпорт. В основному з Білорусі, але, крім традиційних постачальників, на ринку вже є бітум з Азербайджану та Греції. У кожній тонні асфальту 52-56 відсотків - вартість бітуму. Це ті гроші, які йдуть за межі України, а могли залишитися всередині країни", - відзначає він.

Окрім того, в автомобільних доріг з цементобетонним покриттям збільшений життєвий цикл – близько 18-21 років, зазначається в тексті концепції. В той час, як асфальтні дороги служать до 10 років.

Також цементі дороги більш екологічні, так як при їхньому будівництві можна використовувати різні відходи національної промисловості, запевняє Шуляк. Цілком можливо, що цементні дороги дозволять покращити екологічну ситуацію в багатьох регіонах. Зокрема, в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській областях та інших регіонах, де розміщені великі промислові об’єкти, які утворюють в результаті своєї діяльності велику кількість відходів: золи, шлаків, шлакового щебню.

Водночас варто розуміти, що будівництво цементобетонних доріг є дорожчим за асфальтові, технологічно складнішим, а також у разі виявлення дефектів — може нести мільйонні супутні збитки для держави. Однак, як переконує Кубраков, в Україні цементобетонні дороги навпаки мають бути дешевші: бітум в більшості імпортується, а цемент – вітчизняний.

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Разом з тим Кубраков визнав, що складність будівництва бетонних доріг вища, і в Україні поки що мало компаній, які вміють їх якісно будувати.

«При будівництві цих доріг ми отримали досвід з точки зору якості. Ми побачили, що цементні дороги не однакові - якість може бути різна. Начебто у всіх сучасне обладнання, а результат інший. Ми побачили що не можна компаніям вчитися будувати бетонні дороги на трасах України», - підкреслив він.

Де побудують дороги з цементу

За задумом авторів, реалізація цих планів дозволить побудувати майже 5 тис. км доріг з бетонним покриттям. Протягом п'яти років має з’явитися 882 км міжнародних, національних та регіональних доріг, а також 2 тис км територіальних доріг і 2 тис км доріг місцевого значення.

Для розуміння: загальна протяжність автомобільних доріг в країні складає 170 тис. км з яких із жорстким типом покриття близько 2400 км, тобто 1,4 відсотка від мережі. Після реалізації програми майже 5 відсотків доріг в Україні стануть бетонними, зазначив директор «ДерждорНДІ» Артем Безуглий.

Багато це чи мало, можна зрозуміти порівнявши з іншими країнами. Так, за словами народної депутатки Шуляк, у США в окремих штатах (в основному в південних) дороги з цементобетонним покриттям складають більше третини від протяжності федеральних автомобільних доріг. У Німеччині 25 відсотків автомагістралей мають цементобетонне покриття, а в Бельгії – більше 40 відсотків.

«Тому наразі є плани до 2040 року досягти такого ж показника, як і в Європі — 30 відсотків доріг мають бути побудовані з бетону. Під прицілом будуть Херсонська та Миколаївська області, де більш доцільно будувати такі дороги», - зазначила Олена Шуляк.

Вже в цьому році мають з’явитися десятки кілометрів цементних доріг державного значення. За словами Кубракова, на даний момент будуються 80 км нової дороги на ділянці траси Н-31 Дніпро-Решетилівка в межах Полтавської області. Також 75 км дороги Кропивницький – Миколаїв на трасі Н-14 Олександрівка-Миколаїв. В процесі будівництва і 22 км обходу Житомира на трасі М-06 Київ-Чоп.

Також в планах на найближчі роки побудувати 180 км дороги М-29 Харків-Перещепино, Р-55 Одеса-Новий Буг (135 км), Н-08 Бориспіль-Маріуполь (95 км в межах Дніпропетровської області) та 114 км траси М-14 Одеса- Новоазовськ.

Де очікувати цементні дороги місцевого значення, - поки невідомо. Як повідомив УНІАН директор «ДерждорНДІ» Безуглий, є тільки план по загальному обсягу – 2000 км. Але які саме ділянки, - буде вирішувати місцева влада. За попередніми розрахунками реалізація програми коштуватиме 110 млрд гривень, зазначив Безуглий.

«Планується залучати кошти державного та місцевих бюджетів, а також ресурси міжнародних фінансових організацій», - повідомив він.

По суті, це перше системне рішення на підтримку технологій цементобетонного будівництва в Україні. Однак, щоб втілити концепцію в життя, своє слово має ще сказати уряд. Але найголовніша задача – знайти кошти, що в умовах кризи зробити вкрай складно.

Олександр Куницький