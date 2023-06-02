За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% травневого ринку нових легковиків.

На українському ринку нових легковиків лідерську позицію посідає компактний кросовер Renault Duster.

Як повідомляє Укравтопром, за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% травневого ринку нових легковиків.

У ТОП-10 нових авто, популярних у травні 2023 року, увійшли:

Renault Duster - 472 од.;

Toyota RAV-4 - 253 од.;

Toyota Corolla - 172 од.;

Volkswagen ID.4 - 168 од.;

Hyundai Tucson - 155 од.;

Mazda CX5 - 137 од.;

Nissan Qashqai - 109 од.;

Suzuki Vitara - 109 од.;

Dongfeng Honda M-NV - 107 од.;

Volkswagen Touareg - 104 од.

Ринок авто в Україні

За результатами перших чотирьох місяців з початку цього року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні виявилися місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

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При цьому найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували: Львівська обл. – 6 тис. 116 шт.; Вінницька обл. – 4 тис. 46 шт.; м. Київ – 3 тис. 830 шт.; Рівненська обл. – 3 тис. 219 шт.; Дніпропетровська обл. – 3 тис. 206 шт.

Впродовж травня в Україні було зареєстровано трохи більше 5,1 тис. нових легкових авто, що удвічі більше ніж торік.

Від показника довоєнного травня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 39%. У травні 2023 року відносно квітня 2023 року споживча активність на авторинку майже не змінилась.

Лідерство на українському ринку утримує японська марка Toyota – 861 шт. На другому місці залишається Renault – 501 шт. Третій результат у Volkswagen – 446 шт. Також у топ-5 травня потрапили Hyundai - 347 шт. та BMW - 344 шт.

Зазначається, що бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, який обрали 472 покупця.

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