На даний момент лоукостер вже відкрив продажі на рейс Львів-Манчестер.

Лоукостер Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер. Запуск рейсу запланований на 5 листопада.

Про це повідомляє Avianews.com.

Читайте такожRyanair завезе в Україну до двох десятків літаківНа цей час лоукостер вже відкрив продажі на рейс Львів-Манчестер.

Авіакомпанія буде літати по маршруту два рази на тиждень: щопонеділка та щоп'ятниці. Час в дорозі становитиме 3 години.

Мінімальна вартість перельоту починається від 15 євро в один бік.

Розклад рейсів Манчестер-Львів-Манчестер Ryanair:

Манчестер 16: 50 → Львів 21: 45, понеділок

Манчестер 07: 00 → Львів 11: 55, п'ятниця

Львів 22:10 → 23: 05 Манчестер, понеділок

Львів 12: 20 → 13: 15 Манчестер, п'ятниця

Вартість квитка:

Найнижчий тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см. Вага ручної поклажі при цьому не обмежена.

Щоб взяти з собою більше ручної поклажі або багаж, потрібно обрати дорожчий тариф або оплатити перевезення речей як додаткову послугу.

Ryanair і Україна:

17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.

23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.

Автор: Олена Коваленко