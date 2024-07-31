Влада відключила електроенергію на шляхах, і розпочалася операція з видалення дерева і ремонту електросистеми.

Французька залізнична компанія повідомила, що шторм у середу перервав усі високошвидкісні поїзди, що з'єднують Париж із південним сходом країни, а також зі Швейцарією в обох напрямках.

Як пише AP, через це тисячі мандрівників застрягли на час Олімпіади і від'їздів на літні канікули.

SNCF заявила, що всі швидкісні поїзди, які вирушають і прибувають на залізничний вокзал Гар-де-Ліон у французькій столиці, паралізувало дерево, що впало на колії та врізалося в поїзд у Бургундії, на південний схід від французької столиці. Потяги звичайної швидкості ходять окремими коліями і не постраждали.

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Влада відключила електроенергію на шляхах, і розпочалася операція з видалення дерева і ремонту електросистеми, повідомила SNCF, додавши, що всі пасажири на цій лінії повертаються на станцію, щоб допомогти людям знайти альтернативні способи пересування, додала компанія.

"Пріоритетним завданням залишається повернення пасажирів, які застрягли в поїздах (на станції)", - заявила компанія.

Вона заявила, що поїзди високошвидкісною лінією не ходитимуть до вечора. Навіть тоді поїзди почнуть відправлятися "дуже поступово", а рух залишиться "дуже порушеним", попередила компанія.

Транспортні проблеми в Парижі

Це сталося після того, як рух поїздів у Франції було серйозно порушено минулого тижня через акти саботажу перед церемонією відкриття Олімпійських ігор. Рух високошвидкісних поїздів було повністю відновлено на початку цього тижня.

Національне метеорологічне агентство Meteo France попередило про ризик "локально сильних" гроз, включно з сильними дощами і вітром, у більшості регіонів Франції в середу. Штормове попередження було встановлено на нижньому рівні трирівневої шкали в регіоні Парижа і на середньому рівні в більшості районів центральної та південно-східної Франції.

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