Політ відбувся після трьох років дискусій про те, чи варто застосовувати технології штучного інтелекту в операціях американських ВПС.

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки (ВПС США) провели перший тестовий політ, в якому обов'язки другого пілота виконала не людина, а програма.

Про це повідомляє Af.mil.

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Алгоритм штучного інтелекту ARTUµ відповідав за тактичну навігацію і використання датчиків на борту літака-розвідника U-2 Dragon Lady, в той час як перший пілот керував повітряним судном і координував роботу систем.

Також повідомляється, що технологію розробили у федеральній лабораторії U-2 при командуванні Військово-повітряних сил.

ARTUµ запрограмований виконувати ті самі специфічні завдання, що і професійний пілот.

У відомстві називають відкриття "стрибком у розвитку національної оборони в епоху цифрових технологій".

Відзначається, що політ відбувся після трьох років дискусій про те, чи варто застосовувати технології ШІ в операціях американських ВПС.

Пілот літака та ARTUµ виконали розвідувальну місію при імітації ракетного удару.

Штучний інтелект в авіації

26 листопада 2020 року стало відомо про те, що в США створюють систему, здатну автоматично обробляти дані з сенсорів безпілотних літальних апаратів, керувати цими сенсорами та польотом.

Відповідний контракт уклали Об'єднаний центр штучного інтелекту, підрозділ Міністерства оборони США, що відповідає за розробку і впровадження військових систем штучного інтелекту з американською компанією General Atomics.

На розробку системи планується витратити не більше 93,3 мільйона доларів.

Згідно з контрактом General Atomics повинна буде встановити нову систему штучного інтелекту на ударний безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper і провести її льотні випробування.

Система повинна буде керувати всіма сенсорами безпілотника, включаючи апаратуру радіоелектронної розвідки та радіолокаційну станцію Lynx з синтезованою апертурою. Система штучного інтелекту, що отримала назву Metis, також повинна буде відповідати за управління польотом безпілотника.

2 грудня 2020 року американський авіабудівний концерн Boeing провів серію випробувань групи безпілотних літальних апаратів, з встановленими на борту системами штучного інтелекту.

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Автор: УНІАН