Буде проведена реконструкція зруйнованого залізобетонного мосту на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

На Херсонщині стартувала реконструкція зруйнованого залізобетонного мосту на трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

Як йдеться в повідомленні на Урядовому порталі, це перша капітальна відбудова транспортної інфраструктури в Херсонській області.

"З моменту звільнення правобережжя області дорога стала основною для доставки продуктів, медикаментів, речей першої необхідності. Після розмінування дорожники розчистили трасу М-14 та звели тимчасові переправи. Але вони не витримують зростаючого автомобільного трафіку. Замість демонтованих уламків підірваної штучної споруди, буде міст на опорах з гофрованої сталі. Вже змонтовані три гофровані сталеві труби", - повідомили в Міністерстві інфраструктури.

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У міністерстві зазначили, що це швидка та надійна методика будівництва, яка широко застосовується в Україні.

Повідомляється, що передбачений проїзд 4 смугами руху. Це забезпечить швидкий проїзд трасою та спростить пересування цивільного населення.

Відновлення інфраструктури в Україні: деталі

У Херсонській області завершили облаштування тимчасового мосту довжиною 37 метрів через річку Інгулець у Калинівській громаді. Зокрема, це важлива дорожня артерія, що обʼєднує населені пункти з центром Калинівської громади.

Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції. Конструкції вже прибули до України. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію.

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