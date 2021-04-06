Киян особливо вразила цінова політика таких компаній, як «УБЕР», «БОЛТ» та «Уклон».

Антимонопольний комітет України проведе дослідження щодо підвищення цін на таксі у Києві в перший день локдауну.

Читайте такожНаслідки локдауну: Uber Shuttle тимчасово припиняє роботу у КиєвіПро це повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook.

За його словами, столичні служби таксі скористалися обмеженням проїзду в громадському транспорті, яке ввели через загрозливу ситуацію з поширенням COVID-19.

"У зв’язку з цим вартість замовлення таксі в Києві зросла в два-три рази в перший же день дії жорстких карантинних обмежень - 05.04.2021, про це свідчить інформація в популярних сервісах замовлення таксі, численні повідомлення в ЗМІ та скарги киян. Таких скарг до нашого відділення надійшло дуже багато", - написав Хмельницький.

Він відзначив, що киян особливо вразила цінова політика таких компаній, як «УБЕР», «БОЛТ» та «Уклон».

"Слід зазначити, що перші 2 компанії мають іноземне коріння та працюють через відповідні додатки. Таку кількість скарг ми не можемо ігнорувати. Тим більше, що ситуація може свідчити про наявність в діях перевізників та особливо організаторів таких перевезень можливих ознак порушення, передбаченого частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання) та/або частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (зловживання монопольним (домінуючим) становищем)", - підкреслив голова обласного територіального відділення АМКУ.

Локдаун у Києві: що відомо

З 5 квітня 2021 року в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони введені як мінімум до 16 квітня включно, але вони можуть бути продовжені.

Всі школи та дитячі садки столиці закриті. Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або в режимі доставки.

Весь громадський транспорт і метро працює за спеціальними перепустками.

По можливості всі працівники різних закладів і установ мають бути переведені на віддалену роботу або у відпустку.

За дотриманням локдауну стежитимуть правоохоронці.

Також у Києві продовжать діяти всі обмеження "червоної" зони: зокрема буде заборонено роботу кінотеатрів, музеїв і ТРЦ, а на вулицях і в громадських місцях заборонено перебувати без маски.

Потяги "Укрзалізниці" продовжать їздити через Київ і область без зміни графіка, буде виконуватися посадка і висадка пасажирів. У поїздах і на вокзалі вводиться обов'язковий масочний режим.

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Автор: Людмила Жерновська