У КМДА заявили, що до кінця війни тарифи на проїзд підвищувати не будуть.

Підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до завершення воєнного стану не буде.

Про це, як йдеться в заяві на сайті КМДА повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, зазначивши, що в коментарі ЗМІ говорив про необхідність підняття вартості проїзду виключно за умов швидкого повоєнного розвитку міста.

"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста і моя також", – наголосив директор Департаменту.

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Підняття тарифів на проїзд у Києві

28 травня 2023 року Мер Києва Віталій Кличко запевняв, що вартість проїзду у громадському транспорті столиці до кінця війни не зміниться. Тоді Кличко заявив, що собівартість проїзду у столиці наразі становить понад 20 гривень, тому увесь транспорт у Києві дотаційний.

17 серпня 2023 року директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю "Радіо Київ – 98 FM" заявив про те, що влада Києва планує підвищити вартість проїзду у громадському транспорті майже в 4 рази.

На думку чиновника, потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім замінювати всі приватні маршрути на комунальний транспорт, зробивши акцент на тролейбусах з автономним ходом, оскільки їх запуск не вимагає великих капіталовкладень.

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