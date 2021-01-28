Тепер у Model S є скляний дах, кермо нагадує штурвал літака та з'явився екран для пасажирів на задньому сидінні.

Американська компанія Tesla анонсувала редизайн свого електромобіля Model S.

Як говориться в повідомленні на сайті компанії, вперше з моменту випуску у 2012 році, компанія оновила дизайн моделі.

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Редизайну зазнав як зовнішній вигляд електромобіля, так і салон, також з'явилася можливість вибору потужності.

Модель із запасом ходу в 663 км коштуватиме $79,9 тис. Версія Plaid, здатна розганятися до 96,6 км/год за дві секунди з запасом ходу до 627 км,- $119,9 тис.. У продаж нові моделі надійдуть в березні 2021 року.

Тепер у Model S є скляний дах, кермо, яке швидше нагадує штурвал літака та з'явився екран для пасажирів на задньому сидінні.

Основний екран тепер являє собою горизонтальний 17-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2200x1300 (раніше був вертикальний з роздільною здатністю 1900x200), його можна злегка повертати направо і наліво. Бортовий комп'ютер продуктивністю 10 терафлопс може запускати такі ігри, як Witcher 3 і Cyberpunk 2077.

Кросовер Model X також злегка оновили - модель отримала три дисплеї та нове кермо. Стандартна версія зможе проїхати 576 км, володіє максимальною швидкістю 248 км/год і коштує $89,9 тис. Модель Plaid буде здатна розігнатися до 96,6 км/год за 2,5 секунди та проїхати 544 км з максимальною швидкістю 261 км / год — коштувати вона буде $119 тис.

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

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Автор: УНІАН