Американська компанія Tesla анонсувала редизайн свого електромобіля Model S.
Як говориться в повідомленні на сайті компанії, вперше з моменту випуску у 2012 році, компанія оновила дизайн моделі.
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Редизайну зазнав як зовнішній вигляд електромобіля, так і салон, також з'явилася можливість вибору потужності.
Модель із запасом ходу в 663 км коштуватиме $79,9 тис. Версія Plaid, здатна розганятися до 96,6 км/год за дві секунди з запасом ходу до 627 км,- $119,9 тис.. У продаж нові моделі надійдуть в березні 2021 року.
Тепер у Model S є скляний дах, кермо, яке швидше нагадує штурвал літака та з'явився екран для пасажирів на задньому сидінні.
Основний екран тепер являє собою горизонтальний 17-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2200x1300 (раніше був вертикальний з роздільною здатністю 1900x200), його можна злегка повертати направо і наліво. Бортовий комп'ютер продуктивністю 10 терафлопс може запускати такі ігри, як Witcher 3 і Cyberpunk 2077.
Кросовер Model X також злегка оновили - модель отримала три дисплеї та нове кермо. Стандартна версія зможе проїхати 576 км, володіє максимальною швидкістю 248 км/год і коштує $89,9 тис. Модель Plaid буде здатна розігнатися до 96,6 км/год за 2,5 секунди та проїхати 544 км з максимальною швидкістю 261 км / год — коштувати вона буде $119 тис.
Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Прибуток Tesla у 2020 році склала $721 млн. компанія вперше отримала прибуток за підсумками цілого року.
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