Tesla прибрала бюджетну модель Tesla Model 3 з пропонованого асортименту і припинила виробництво даного автомобіля.
Про це повідомляє ITC.ua. Автомобіль, який отримав назву "народного" продавався за ціною $35 тисяч.
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Як повідомляє видання, рішення було прийнято на тлі виходу оновленої Model 3.
На цей момент Tesla прибрала варіант Standard Range з каталогу.
Історія Tesla Model 3
Анонсуючи Model 3 Tesla пообіцяла доступний народний варіант автомобіля за $35 тис.
Tesla випустила на ринку США Model 3 за "чисті" (без будь-яких знижок) $35 тис. у березні 2019 року. Лише через місяць після анонсу Tesla обмежила продажі Model 3 у версії Standard Range.
Зараз же Tesla вирішила остаточно попрощатися з "бюджетною" Model 3 — після нещодавнього оновлення молодшого седана цьому варіанту не знайшлося місця в модельному ряді 2021 року. Tesla прибрала варіант Standard Range з каталогу і припинила його виробництво.
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірку найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що Tesla буде включена в індекс S&P 500 перед відкриттям торгів 21 грудня. На тлі цього повідомлення акції компанії стрімко пішли вгору.
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