На цей час Tesla прибрала варіант Standard Range з каталогу і припинила його виробництво.

Tesla прибрала бюджетну модель Tesla Model 3 з пропонованого асортименту і припинила виробництво даного автомобіля.

Про це повідомляє ITC.ua. Автомобіль, який отримав назву "народного" продавався за ціною $35 тисяч.

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Як повідомляє видання, рішення було прийнято на тлі виходу оновленої Model 3.

На цей момент Tesla прибрала варіант Standard Range з каталогу.

Історія Tesla Model 3

Анонсуючи Model 3 Tesla пообіцяла доступний народний варіант автомобіля за $35 тис.

Tesla випустила на ринку США Model 3 за "чисті" (без будь-яких знижок) $35 тис. у березні 2019 року. Лише через місяць після анонсу Tesla обмежила продажі Model 3 у версії Standard Range.

Зараз же Tesla вирішила остаточно попрощатися з "бюджетною" Model 3 — після нещодавнього оновлення молодшого седана цьому варіанту не знайшлося місця в модельному ряді 2021 року. Tesla прибрала варіант Standard Range з каталогу і припинила його виробництво.

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: УНІАН