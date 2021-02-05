У 2020 році продажі Tesla Model 3 склали 365 240 штук - 12% загального обсягу ринку.

Tesla Model 3 за підсумками 2020 року є найпопулярнішим електромобілем у світі.

Про це повідомляє EV Sales Blogspot у звіті за підсумками 2020 року.

Читайте такожTesla відкликає в США понад 100 тисяч електромобілів

У 2020 році продажі Tesla Model 3 склали 365 240 штук — 12% загального обсягу ринку. Лідирує Model 3 з дуже великим відривом від конкурентів.

Найближчий суперник - китайський сітікар Wuling HongGuang Mini EV з часткою ринку 4%, що в натуральному вираженні відповідає 119 255 екземплярам.

Розрив становить майже 250 тисяч. У першу трійку також увійшов Renault Zoe, який у 2019 році посів восьме місце. Його продажі склали 100 431 одиниць, що відповідає 3% ринку.

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН