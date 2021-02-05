Tesla Model 3 за підсумками 2020 року є найпопулярнішим електромобілем у світі.
Про це повідомляє EV Sales Blogspot у звіті за підсумками 2020 року.
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У 2020 році продажі Tesla Model 3 склали 365 240 штук — 12% загального обсягу ринку. Лідирує Model 3 з дуже великим відривом від конкурентів.
Найближчий суперник - китайський сітікар Wuling HongGuang Mini EV з часткою ринку 4%, що в натуральному вираженні відповідає 119 255 екземплярам.
Розрив становить майже 250 тисяч. У першу трійку також увійшов Renault Zoe, який у 2019 році посів восьме місце. Його продажі склали 100 431 одиниць, що відповідає 3% ринку.
Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Прибуток Tesla у 2020 році склав $721 млн. Компанія вперше отримала прибуток за підсумками цілого року.
- 3 лютого 2021 року стало відомо про те, що Tesla Inc. відкликає приблизно 135 тисяч седанів Model S і кросоверів Model X через передбачувані проблеми з тачскрінами.
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