За новими правилами під забороною опиняються перельоти між Парижем і такими містами, як Нант, Марсель, Ліон та Бордо.

У Франції заборонили авіаперельоти між містами всередині країни, якщо цю відстань можна подолати на поїзді за 2,5 години.

Як повідомляє Sky News, відповідний закон був прийнятий ще два роки тому, але набув чинності лише в травні 2023-го. Мета закону - скоротити викиди парникових газів в атмосферу.

За новими правилами під забороною опиняються перельоти між Парижем і такими містами, як Нант, Марсель, Ліон та Бордо. На стикувальні рейси заборона не поширюється.

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Критики закону наголошують на тому, що він носить чисто символічний характер і не призведе до скільки-небудь помітного скорочення викидів парникових газів, а владі, на їхню думку, потрібно вжити по-справжньому дієвих заходів.

Франція та заборона на внутрішні рейси

Спочатку цей крок був запропонований як більш суворе обмеження на будь-яку подорож, яку можна здійснити поїздом менш ніж за чотири години. Заборона на польоти була включена до кліматичного законодавства 2021 року, але зіткнулася із запеклим опором з боку авіаційної галузі.

Згодом час у дорозі на поїзді було скорочено до двох з половиною годин. Закон також вимагає, що маршрути поїздів мають бути частими і відповідати потребам пасажирів, які в іншому випадку летіли б.

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