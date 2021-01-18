У понеділок, 18 січня 2021 року близько ста осіб влаштували акцію протесту біля будівлі Управління патрульної поліції по Харківській області.
Як повідомляє "Суспільне", мітингувальники вимагали роз'яснити, на яких підставах штрафують власників автомобілів з іноземною реєстрацією.
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"Заявили, що власників авто на єврономерах штрафуватимуть мінімум на 8,5 тисячі гривень, при повторному порушенні - на 17 тисяч гривень. Люди зібралися, щоб висловити з цього приводу своє невдоволення і відстояти свої права", - сказав журналістам один з учасників акції.
"Це сталося різко, в інших областях ніхто нікого не чіпає!",- заявив представник організації "Авто Євро Сила" Сергій Данилов.
До протестувальників вийшла керівник Управління патрульної поліції Олена Стрижак.
"Те, що у нас з'явився доступ до митної бази, це правда, на інформаційний запит "Авто Євро Сили" я надала відповідь", — сказала вона.
Хронологія подій
- З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відстрочив їх введення до 22 серпня.
- 12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.
- 20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.
- У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "евроблях" за новою формулою.
- 2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.
- 29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на "євробляхах".
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