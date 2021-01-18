Мітингувальники вимагали роз'яснити, на яких підставах штрафують власників автомобілів з іноземною реєстрацією.

У понеділок, 18 січня 2021 року близько ста осіб влаштували акцію протесту біля будівлі Управління патрульної поліції по Харківській області.

Як повідомляє "Суспільне", мітингувальники вимагали роз'яснити, на яких підставах штрафують власників автомобілів з іноземною реєстрацією.

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"Заявили, що власників авто на єврономерах штрафуватимуть мінімум на 8,5 тисячі гривень, при повторному порушенні - на 17 тисяч гривень. Люди зібралися, щоб висловити з цього приводу своє невдоволення і відстояти свої права", - сказав журналістам один з учасників акції.

"Це сталося різко, в інших областях ніхто нікого не чіпає!",- заявив представник організації "Авто Євро Сила" Сергій Данилов.

До протестувальників вийшла керівник Управління патрульної поліції Олена Стрижак.

"Те, що у нас з'явився доступ до митної бази, це правда, на інформаційний запит "Авто Євро Сили" я надала відповідь", — сказала вона.

Хронологія подій

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відстрочив їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "евроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на "євробляхах".

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Автор: УНІАН