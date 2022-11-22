Через величезний попит на цей потяг в УЗ екстрено шукали додаткові вагони.

Журналісти "Сніданку з 1+1" показали відео з центрального залізничного вокзалу в Києві, куди прибув потяг з деокупованого Херсона.

Кореспонденту Антон Пшеничний поспілкувався з пасажирами, які, провівши місяці в російській окупації, прибули до столиці.

Як раніше повідомляли журналісти, перший потяг з деокупованого Херсона, який прибув 20 листопада, був порожнім, на момент приїзду у нього перебувало близько 50 пасажирів. Проте другий потяг під назвою "До перемоги" був переповнений.

"Вчора ми зв’язувались з представником прес-служби УЗ, який розповів, що через величезний попит на цей потяг екстрено вони шукали додаткові вагони, щоб усі охочі змогли приїхати до Києва з Херсона. Було додано три вагони", - розповів кореспондент.

Також йому вдалося поспілкуватись з херсонцями, які вперше після деокупації прибули до Києва. Говорять: не віриться, що дістались, і раді тому, що живі та здорові.

"До Києва прибули з чудовим настроєм. Ця тиша навіть трохи давить на вуха. Потяг чудовий, теплий та затишний, обслуговування гарне... Ми весь час були в Херсоні під час окупації. Було складно, боролись зі своїми страхами, але витримали. Росіяни кошмарили щодня, як на голках. Ми ховались, де можна було: під водою, в підвалах та деінде. Наших захисників зустрічали зі словами "Слава Україні" та сльозами на очах", - прокоментували херсонці.

Потяги до деокупованих міст України

До деокупованого Херсона 19 листопада 2022 року прибув перший поїзд з Києва – залізничне сполучення з містом було відсутнє з початку повномасштабного вторгнення Росії до України наприкінці лютого 2022 року.

Пасажири придбали квитки на перший рейс до Херсона в межах проекту "Квитки до перемоги"! Благодійний квиток можна придбати за посиланням.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" відкрили продаж квитків до вже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя, якими можна буде скористатися одразу після деокупації цих міст.

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