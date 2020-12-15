У Китаї почав роботу перший в країні завод з виробництва безпілотних комерційних автомобілів, які використовують технологію зв'язку 5G.
Про це повідомило китайське агентство Сіньхуа.
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Будівельна площа автозаводу компанії Allcheer Intelligent Automobile становить близько 130 тис. кв. метрів. Він знаходиться в місті Цзинань, адміністративному центрі провінції Шаньдун на сході Китаю.
«З виробничої лінії компанії Allcheer Intelligent Automobile в минулі вихідні зійшов перший автомобіль на нових джерелах енергії, розроблений для використання у сфері логістики», — передає агентство.
Виробнича потужність першої черги проекту становить 100 тис.автомобілів на рік.
Автомобілі майбутнього
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