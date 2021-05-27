Раніше сьогодні патрульна поліція поінформувала, що через аварію на водопроводі перекрито рух транспорту на вулиці Антоновича.

Станція київського метрополітену "Либідська" працює у звичайному режимі, попри аварію на магістральній тепломережі на вулиці Антоновича.

Про це в коментарі УНІАН повідомила заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

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Відповідаючи на питання, чи не виникло якихось змін у роботі станції, вона сказала, що абсолютно ніяких.

Аварія біля метро "Либідська"

27 травня 2021 року о 12:41 на вулиці Антоновича, 176 під час гідравлічних випробувань сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води на проїжджу частину.

Аварійна бригада, яка перебувала на чергуванні поблизу, оперативно розпочала відкачувати воду та локалізовувати витік води. Після цього триватимуть ремонтні роботи. Їх планують завершити впродовж доби.

Пошкоджений трубопровід діаметром 1 тис. мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

На час проведення ремонтних робіт рух транспорту біля місця пошкодження частково обмежений.

У КП зауважили, що витік води стався поблизу місця пошкодження у січні 2020 року. Тоді на вулиці Антоновича, 176 (біля ТРЦ Ocean Plaza) було виявлено експлуатаційне пошкодження тепломережі під час опалювального сезону.

У ході проведення ремонтних робіт було замінено лише пошкоджену ділянку трубопроводу довжиною 23 м.

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Автор: Леся Лещенко