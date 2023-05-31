Очевидці інциденту повідомляють, що потерпіла загинула.

На станції Київського метрополітену "Палац "Україна" жінка потрапила під потяг, у зв’язку з чим наразі змінено рух потягів.

Як йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації, рух поїздів "синьою" гілкою метрополітену здійснюється від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Либідська" до станції "Теремки".

"На станції "Палац "Україна" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків. Проводиться необхідна робота... Зачинені на вхід та вихід станції: "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого"), "Олімпійська" та "Палац "Україна", - зазначили в КМДА

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Про відновлення руху потягів буде повідомлено додатково. Водночас, очевидці інциденту повідомляють, що потерпіла загинула.

Інциденти у метро

Наприкінці 2022 року на станції метро "Лісова" чоловік потрапив під потяг. Його затиснуло між платформою та самим потягом. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблого.

у серпні 2021 року у Києві поліцейський врятував від смерті пасажира метро. Чоловік з блідо-синім кольором обличчя впав на пероні, у нього стався серцевий напад.

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