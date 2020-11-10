В Україні більше не виконуватимуть вимоги власників автомобілів на єврономерах.
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.
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"Говорімо відверто: ці транспортні засоби були завезені, коли у нас волонтери почали поставляти машини з європейською реєстрацією для наших захисників на передову. І скористалися цією нормативною щілиною багато з тих, хто не захотів виконувати закон і розмитнювати свої транспортні засоби", — зазначив Мартиненко.
Він підкреслив, що порушників закону стало багато, вони сформувалися в політичні або соціальні групи. Уряд і парламент забезпечили власникам "євроблях" пільговий період перереєстрації та відстрочили штрафи.
За словами Мартиненка, якщо виконати чергові вимоги власників таких авто, у них скоро з'являться нові.
"У нас в країні є закон, його потрібно виконувати. У нас є Митний кодекс, за яким на розмитнення транспортного засобу дається 10 днів. Ці люди вже пішли на порушення законодавства. Зараз у нас діє заборона виїжджати на цих транспортних засобах на дорогу, і поки що поліція дивиться на них лояльно", - додав радник МВС.
Зараз на розгляді у Верховній Раді знаходяться три законопроекти щодо доступного розмитнення.
Ставки розмитнення складені таким чином, що легалізація вживаного автомобіля в деяких випадках досягає 250-650% від його митної вартості.
Хронологія подій
- З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відстрочив їх введення до 22 серпня.
- 12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.
- 20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.
- У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.
- 2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.
- 29 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України погодив проект постанови, яка дозволяє притягати до відповідальності власників авто на європейських номерах.
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