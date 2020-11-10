Ставки розмитнення складені таким чином, що легалізація вживаного автомобіля в деяких випадках досягає 250-650% від його митної вартості.

В Україні більше не виконуватимуть вимоги власників автомобілів на єврономерах.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

Читайте такожКабмін дозволив штрафувати водіїв на "євробляхах" - нардеп

"Говорімо відверто: ці транспортні засоби були завезені, коли у нас волонтери почали поставляти машини з європейською реєстрацією для наших захисників на передову. І скористалися цією нормативною щілиною багато з тих, хто не захотів виконувати закон і розмитнювати свої транспортні засоби", — зазначив Мартиненко.

Він підкреслив, що порушників закону стало багато, вони сформувалися в політичні або соціальні групи. Уряд і парламент забезпечили власникам "євроблях" пільговий період перереєстрації та відстрочили штрафи.

За словами Мартиненка, якщо виконати чергові вимоги власників таких авто, у них скоро з'являться нові.

"У нас в країні є закон, його потрібно виконувати. У нас є Митний кодекс, за яким на розмитнення транспортного засобу дається 10 днів. Ці люди вже пішли на порушення законодавства. Зараз у нас діє заборона виїжджати на цих транспортних засобах на дорогу, і поки що поліція дивиться на них лояльно", - додав радник МВС.

Зараз на розгляді у Верховній Раді знаходяться три законопроекти щодо доступного розмитнення.

Ставки розмитнення складені таким чином, що легалізація вживаного автомобіля в деяких випадках досягає 250-650% від його митної вартості.

Хронологія подій

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відстрочив їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України погодив проект постанови, яка дозволяє притягати до відповідальності власників авто на європейських номерах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН