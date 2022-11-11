За останні півроку вдалося збільшити вантажообіг цих портів з 30 тис. тонн на місяць до 1,7 млн тонн.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розширення акваторії морських портів на Дунаї.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Мова йде про порт в Ізмаїлі, Рені та порт "Усть-Дунайськ". Нам вдалося за останні півроку збільшити вантажообіг цих портів з 30 тисяч тонн на місяць до 1,7 млн тонн. Більш ніж у 50 разів. І це не межа. Ми бачимо, що в чергах на вхід до цих портів буває до сотні суден, а тому працюємо над розширенням їх пропускної здатності. Сьогоднішнє рішення уряду спрямоване саме на це", - сказав він.

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За його словами, це рішення також дозволить підвищити безпеку судноплавства на Дунаї, зокрема, контроль та підтримання оголошених глибин.

Українські порти під час війни

Російські окупанти захопили острів Зміїний (Одеська обл.) у Чорному морі у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

30 червня після вогневих ударів по Зміїному українськими ракетними та артилерійськими підрозділами російські загарбники залишили острів. У Росії це назвали "жестом доброї волі".

4 липня на острові Зміїний встановлено прапор України. Звільнення острова Зміїний відкрило шлях до розташованих на Одещині портів "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ".

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