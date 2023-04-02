А-95 і А-95+ здешевшали на 20 і 13 коп/л, до 47,01 грн/л і 49,01 грн/л відповідно.

Упродовж тижня, 24-31 березня, на українськиїх АЗ продовжилося зниження цін на пальне.

Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", дизпальне в середньому скинуло 75 коп/л – до 47,22 грн/л, А-95 і А-95+ здешевшали на 20 і 13 коп/л, до 47,01 грн/л і 49,01 грн/л відповідно, повідомляє Enkorr.

На АЗС ОККО й WOG дизпальне втратило гривню на літрі - до 48,99 грн/л. Також на 1 грн/л здешевшало ДП на станціях Shell, SOCAR, "Автотранс", "Авантаж 7", Chipo, Mango, VostokGaz і Neftek.

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"Укрнафта" зменшила ціну на звичайний А-95 на 0,50 грн/л, до 45,00 грн/л, на преміум А-95 - на 0,50 грн/л, до 46,00 грн/л, і на дизпальне - на 1 грн/л, до 45,50 грн/л.

Відкоригували вартість пального у бік зменшення на 0,2-1,5 грн/л й Amic, U.GO, Prime, VST, Ovis та інші мережі.

Війна та ситуация на українських АЗС

Одразу після початку повномасштабного російського вторгнення, в Україні виникла гостра криза на ринку пального, в тому числі і скрапленого газу.

У травні 2022 року ціна на автогаз досягла піку - 42 грн за літр. Вартість бензину злетіла втричі, проте заправитися навіть з такою ціною було неможливо. На АЗС було встановлено ліміт на продаж бензину у 10 літрів, але навіть ці 10 літрів знайти було майже неможливо.

В червні 2022 року ціна на АЗС почала поступово знижуватися.

Станом на 28 березня 2023 року ціна на автогаз переступила позначку в 22 гривні за літр.

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