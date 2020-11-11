У жовтні 2020 року український автопарк поповнили 657 електромобілів, що на 15% менше, ніж у жовтні 2019 року.

У жовтні 2020 року український автопарк поповнили 657 електромобілів, що на 15% менше, ніж у жовтні 2019 року.

Про це повідомляє Асоціація Укравтопром.

Читайте такожBentley перейде на випуск електрокарів

Як пише видання, за десять місяців з початку 2020 року українці придбали та поставили на облік 6309 автотранспортних засобів на електротязі, всього на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Частка нових електромобілів у придбаннях зросла до 11%, проти 6% роком раніше.

Переважно українці купували легкові електрокари - 632 шт. (-11% до жовтня 2019-го). Комерційних електромобілів за місяць зареєстровано 25 шт. (-59%).

Хронологія подій

Станом на початок листопада 2020 року найпопулярнішим електромобілем в Україні був Nissan Leaf (з початку року 1912 автомобілів цієї моделі отримали українські номери);

У січні-вересні 2020 року продажі автомобілів з електродвигуном в Україні зросли в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 6% – до 5,4 тисячі одиниць.

У 2019 році в порівнянні з 2018 роком продажі автомобілів з електродвигуном в Україні збільшилися майже в 1,5 раза – до 7542 одиниць.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністерство спільно з бізнесом і громадськістю розробляють стратегію розвитку автомобільної промисловості, яка передбачатиме впровадження стимулів для вітчизняного виробництва електрокарів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН