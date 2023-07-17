Пожежники досі працюють в аеропорту, який все ще наповнений димом, для проведення останніх робіт з очищення та з'ясування причин пожежі.

У Міжнародному аеропорту Вінченцо Белліні у Фонтанароссі в Катанії сталася пожежа. Загоряння було зафіксовано в нижній частині, призначеній для прильотів.

Як повідомляє ANSA, пожежа почалася близько 23:30 у неділю, 16 липня. Перший сигнал надійшов в оперативний штаб пожежної охорони о 23:29. Пасажири аеропорту були негайно евакуйовані. Вогонь вдалося локалізувати ближче до першої години ночі.

Компанія, яка керує наземними службами аеропорту оголосила, що вони припиняють до 14:00 19 польотів, які спочатку планували відновити о 8 ранку.

Рейси були перенаправлені в інші аеропорти острова. Пожежники досі працюють в аеропорту, який все ще наповнений димом, для проведення останніх робіт з очищення та з'ясування причин пожежі.

Пожежі в аеропортах

У січні 2014 року сталася пожежа в одній з будівель аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, постраждали 18 осіб.

У травні 2015 року Міжнародний аеропорт імені Леонардо да Вінчі (аеропорт Фьюмічіно) в Римі закрили через пожежу. Пожежа виникла в Терміналі 3, який використовується для міжнародних рейсів.

У липні 2020 року в Києві спалахнула пожежа поблизу аеропорту у Жулянах. Відзначається, що пожежа сталася на виїзді з міста в бік аеропорту.

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