Першим на новій ЗПС приземлився літак з аеропорту "Бориспіль".

Сьогодні в міжнародному аеропорту "Одеса" відкрили нову злітно-посадкову смугу (ЗПС).

Як передає кореспондент УНІАН, першим літаком, який приземлився на новій ЗПС, став рейс авіакомпанії SkyUp Airlines PQ107 Київ (Бориспіль) – Одеса. Його зустріли водяною аркою.

У церемонії відкриття смуги взяли участь голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький, мер Одеси Геннадій Труханов та інші.

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Як зазначив директор міжнародного аеропорту "Одеса" Володимир Семенченко, нова смуга сприятиме збільшенню кількості рейсів і зростанню потоку туристів.

"Це нова ера нашого аеропорту", - сказав Семенченко.

Нова ЗПС дозволить приймати широкофюзеляжні літаки, такі як Boeing 767 і Airbus A330.

Нова злітно-посадкова смуга аеропорту "Одеса"

Нова злітно-посадкова смуга аеропорту "Одеса" має довжину 2,8 км, ширину – 45 метрів. Через підготовку до відкриття аеропорт не приймав і не відправляв рейси з опівночі 15 липня.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Одеса" відноситься до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма українськими містами, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

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Автор: Лариса Козова