У січні 2021 року в Україні отримали реєстрацію 5,7 тис. нових легкових автомобілів.
У порівнянні з січнем 2020 року продажі зменшилося на 19%, повідомляє асоціація Укравтопром.
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"Таке значне падіння реєстрацій нових автомобілів було очікуваним і пов'язане, перш за все, з посиленими карантинними обмеженнями в роботі автосалонів, які діяли півмісяця, з 8 по 25 січня", — зазначили в асоціації.
Найбільш продаваною маркою автомобілів в Україні стала Toyota - 984 автомобілі, зниження рік до року на 18%.
Другою за популярністю стала Renault з результатом 730 зареєстрованих авто (-31%).
Третє місце в рейтингу марок у Skoda, яка поліпшила свій торішній показник на 4% до 486 машин.
У топ-5 також увійшли KIA (329 нових авто, мінус 24%) і Nissan (306 авто, -42%).
Бестселером січня-2021 став автомобіль Toyota RAV4, в активі якого 430 реєстрацій.
Ситуація з "евробляхами"
- З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відклав їх введення до 22 серпня.
- 12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.
- 20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.
- У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.
- 2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.
- 29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на "євробляхах".
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