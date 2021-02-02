Авторинок України в січні істотно просів через локдаун.

У січні 2021 року в Україні отримали реєстрацію 5,7 тис. нових легкових автомобілів.

У порівнянні з січнем 2020 року продажі зменшилося на 19%, повідомляє асоціація Укравтопром.

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"Таке значне падіння реєстрацій нових автомобілів було очікуваним і пов'язане, перш за все, з посиленими карантинними обмеженнями в роботі автосалонів, які діяли півмісяця, з 8 по 25 січня", — зазначили в асоціації.

Найбільш продаваною маркою автомобілів в Україні стала Toyota - 984 автомобілі, зниження рік до року на 18%.

Другою за популярністю стала Renault з результатом 730 зареєстрованих авто (-31%).

Третє місце в рейтингу марок у Skoda, яка поліпшила свій торішній показник на 4% до 486 машин.

У топ-5 також увійшли KIA (329 нових авто, мінус 24%) і Nissan (306 авто, -42%).

Бестселером січня-2021 став автомобіль Toyota RAV4, в активі якого 430 реєстрацій.

Ситуація з "евробляхами"

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відклав їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на "євробляхах".

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Автор: Олена Коваленко