Загроза страйку від залізничної профспілки пов'язана з вимогами вжити заходів з безпеки для співробітників.

У Німеччині може початися страйк залізничників під час чемпіонату Європи з футболу. Як пише Bild, за інформацією залізничної профспілки, загроза страйку пов'язана з вимогами вжити заходів з безпеки для співробітників.

Якщо ситуація з безпекою не покращиться до початку чемпіонату Європи, "ми зробимо так, що поїзди не ходитимуть", - заявив глава профспілки Крістіан Лорох. Він зазначив, що співробітники можуть колективно скоротити понаднормові години роботи, наприклад, під час чемпіонату.

Як пише Bild, під час опитування працівників залізничних компаній - провідників поїздів, обслуговуючого персоналу на вокзалах і співробітників "гарячої лінії" - 64% респондентів заявили, що за останні 12 місяців стикалися з насильством або агресією, а 36% працівників почуваються небезпечно на роботі.

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На думку профспілки, з міркувань безпеки провідники поїздів не повинні працювати поодинці. "Подвійний штат" має стати стандартом, вважають в організації.

Чемпіонат Європи з футболу - новини

Напередодні старту Євро-2024 УЄФА вирішила збільшити склади команд до 26 гравців. Збільшені склади використовували на останніх чемпіонатах Європи 2021 року як захід, щоб допомогти країнам впоратися з наслідками пандемії COVID.

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявляла, що під час Євро-2024 у Німеччині українській збірній нададуть посилену охорону.

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