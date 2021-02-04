"Євробляхерів" не каратимуть фінансово до прийняття законопроектів про розмитнення.

Власникам автомобілів на європейській реєстрації пообіцяли дати паузу і тимчасово не штрафувати їх.

Про це йдеться на сторінці "АвтоЄвроСила" в Facebook.

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Зазначається, що" євробляхерів " не каратимуть фінансово до прийняття законопроектів про розмитнення.

"Вчора мав особисту зустріч із заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком. Обговорили питання послаблення тиску на власників "євроблях".

Отримав відповідь, що на період до голосування за законопроекти про доступне розмитнення №4643д і №4644д буде пауза на застосування санкцій до водіїв "євроблях" без вагомої причини і явних порушень ПДР з їх боку", — повідомив народний депутат Олександр Ковальчук.

Ситуація з "євробляхами"

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відклав їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "евроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на "євробляхах".

У січні 2021 року Верховна Рада України опублікувала два законопроекти, якими пропонуються зміни до Податкового та Митного кодексів (№4643-д від 25.01.2021 та №4644-д від 25.01.2021).

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Автор: УНІАН