Дохід компанії від реалізації продукції у 2020 році склав 244,3 млн грн.

Український виробник легкових автомобілів "Запорізький автомобілебудівний завод" (ЗАЗ), що входить в структуру Української Автомобільної Корпорації («УкрАВТО»), у 2020 році скоротив чистий прибуток майже в 10 разів - до 333,5 млн грн з 3,1 млрд грн у 2019 році.

Про це повідомляється у звіті компанії, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Читайте такожАвтобуси Заз отримують сертифікати екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6

Разом з тим, ЗАЗ у 2020 році показав чистий збиток від операційної діяльності в 85,6 млн грн. У 2019 році компанія не показала збиток.

Валовий прибуток компанії торік скоротився більш ніж на 10 млн грн – до 10,3 млн грн.

Зазначається, що дохід компанії від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році склав 244,3 млн грн, що більш ніж на 40 млн грн більше, ніж у 2019 році.

Що цьому передувало

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротилося на 32% - до 4 952 одиниць.

За підсумками 2020 року всі підприємства автопрому, крім «Запорізького автомобілебудівного заводу» (ЗАЗ), скоротили виробництво.

ЗАЗ

"Запорізький автомобілебудівний завод" (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації "УкрАВТО".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець