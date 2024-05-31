Протягом 120 років Женевський автосалон був головною автомобільною подією в житті Європи.

Легендарний Женевський автосалон, що був головною автомобільною подією року в Європі, більше не будуть проводити. Про це пише німецьке видання n-tv.

Зазначається, що автосалон не проводили у 2020-2022 роках через пандемію коронавірусу, у 2023 році його провели не у Швейцарії, а в Катарі. Після чотирирічної перерви автосалон відбувся у Женеві цьогоріч, але не приніс організаторам бажаного успіху.

Як пояснили організатори, невизначеність в автомобільній промисловості є надто великою, а привабливість великих європейських ярмарків надто впала. Тому вони закривають свій швейцарський майданчик, але будуть проводити автосалон у Катарі.

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"Відсутність інтересу з боку виробників до Женевського автосалону в умовах складного галузевого середовища, конкуренція з боку виставок у Парижі та Мюнхені, яким віддають перевагу відповідні вітчизняні виробники, а також необхідні інвестиції в таку виставку звучать останнім сигналом для проведення ще однієї виставки", - пояснив Александр де Сенаркленс, президент компанії-організатора виставки.

Що відомо про Женевский автосалон

Женевський автосалон вперше був проведений в 1905 році і протягом десятиліть був одним з найважливіших автосалонів у світі. Для Європи це був безумовно головний автосалон.

Однак в останні роки і автовиробники, і відвідувачі почали втрачати інтерес до швейцарського автосалону. Виставка 2024 року стала особливо провальною. Цього року до Женеви не приїхали провідні світові концерни – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Toyota та Hyundai. Все, що могли побачити відвідувачі – це новинки від автовиробників другого і третього порядку – Renault, Dacia, BYD, Lucid, MG та IM.

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