Проїзд подорожчав у Макарівському районі, в Броварах, частково в Києво-Святошинському та Васильківському районах

У більшій частині приміських маршрутках Київської області після 14 лютого подорожчав проїзд.

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Де й на скільки подорожчав проїзд

Як розповіли виданню в Асоціації перевізників Київської області, проїзд подорожчав у Макарівському районі, в Броварах, частково в Києво-Святошинському та Васильківському районах.

"Подорожчання відбувається віяловим способом. Заминка з внутрішніми районами, там ще думають, підіймати вартість проїзду чи ні. Ці маршрути зараз об'єднують. Наприклад, виїжджає автобус на маршрут Київ - Бровари. Перед тим, як їхати на Бровари, він проїхався по району, обслужив людей, а потім вже їде на основний маршрут", – повідомив Олексій Павленко, голова Асоціації перевізників Київської області.

Подорожчання проїзду склало від 2 до 5 гривень. У середньому вартість проїзду зросла на 3 гривні.

Де ціни залишилися колишніми

У деяких населених пунктах вартість проїзду залишилася колишньою. Але в основному це там, де у маршруток сильна конкуренція з автобусами. Або на тих напрямках, де потік пасажирів невеликий.

"У Таращі, наприклад, взагалі не дорожчатиме проїзд у маршрутках. Там його вирішили не підіймати. Напрямок дуже спірне. Тут працює багато нелегальних маршруток і великий транзит автобусів з Черкаської області", – додає Павленко.

Захмарно підіймати вартість проїзду не планують і по Обухівському напрямку. Хоча раніше збиралися.

Що буде з цінами на проїзд

"У питанні подорожчання проїзду в приміських маршрутках дуже багато неточностей і маніпуляцій. Але плюс три гривні - це не так критично для пасажирів в Ірпені, Обухові або в Броварах. Я сподіваюся, що це подорожчання проїзду в маршрутках буде останнім цього року. Можливо, щось змінитися навесні або загостриться ситуація з карантином. Але загалом подорожчання не передбачається, враховуючи прогнози про вартість палива і курс долара", - додає Олексій Павленко.

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Автор: УНІАН