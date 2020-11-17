Голосування відбудеться 22 листопада.

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник у другому турі виборів мера Дніпра підтримав лідера партії «Громадська сила» Загіда Краснова.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

У своєму зверненні Святослав Олійник підкреслив, що для нього вибір очевидний.

«Знаю його понад 15 років. Знаю, як людину слова. Сказав – зробив. Знаю, як людину, яка не ховається за чужі спини, не прикривається жінками та людьми похилого віку», – написав він.

Святослав Олійник вважає, що Дніпру потрібен мер, який буде скромною людиною, але людиною слова та людиною справи.

«Ми вже бачили на посаді мера людину брехні, людину-нарциса, людину, яка все життя забирав чуже. Такої помилки ще на п'ять років нам зробити більше не можна. Міста не вистачить, вони розтягнуть його та знищать, перетворять на свою приватну власність. Тому Краснов. Йдемо на вибори та голосуємо за Краснова», – закликав городян Святослав Олійник.

Він також зазначив, що явка виборців 22 листопада матиме вирішальне значення. Чим більше виборців прийдуть на дільниці, тим більше у міста шансів позбавиться від грабежу, хамства та брехні.

Раніше про свою підтримку Загіда Краснова заявила обласна організація ВО «Батьківщина».

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Автор: УНІАН