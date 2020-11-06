Другий тур виборів призначено на 22 листопада / фото REUTERS

У Дніпрі другий тур виборів міського голови відбудеться 22 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в міській територіальній виборчій комісії, засідання якої відбулося 5 листопада ввечері.

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За посаду міського голови змагатимуться чинний мер Борис Філатов, який у першому турі голосування набрав 46,41%  або  101 617 голосів, та місцевий бізнесмен, голова партії "Громадська сила" Загід Краснов  - 13,15%  і 28 804 голосів відповідно.

Загалом за крісло мера боролися 17 кандидатів.

Хто проходить до Дніпровської міськради

Також, за даними ТВК, за підсумками місцевих виборів до Дніпровської міської ради проходять 6 партій:

  •  "Пропозиція" з 29,06% голосів виборців;
  • "Опозиційна платформа "За життя" (17,29%);
  • "Слуга народу" (11,84%);
  • партія "Громадська сила" (9,77%);
  • "Європейська солідарність" (8,01%); 
  • Блок Вілкула "Українська перспектива" (6,20%).

До Дніпровської міської ради балотувалися 17 партій.

До Дніпровської міської ради входять 64 депутати.  

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Автор: Раїса Юргель