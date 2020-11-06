У Дніпрі другий тур виборів міського голови відбудеться 22 листопада.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в міській територіальній виборчій комісії, засідання якої відбулося 5 листопада ввечері.
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За посаду міського голови змагатимуться чинний мер Борис Філатов, який у першому турі голосування набрав 46,41% або 101 617 голосів, та місцевий бізнесмен, голова партії "Громадська сила" Загід Краснов - 13,15% і 28 804 голосів відповідно.
Загалом за крісло мера боролися 17 кандидатів.
Хто проходить до Дніпровської міськради
Також, за даними ТВК, за підсумками місцевих виборів до Дніпровської міської ради проходять 6 партій:
- "Пропозиція" з 29,06% голосів виборців;
- "Опозиційна платформа "За життя" (17,29%);
- "Слуга народу" (11,84%);
- партія "Громадська сила" (9,77%);
- "Європейська солідарність" (8,01%);
- Блок Вілкула "Українська перспектива" (6,20%).
До Дніпровської міської ради балотувалися 17 партій.
До Дніпровської міської ради входять 64 депутати.
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