У списках чинний мер Борис Філатов та бізнесмен Загід Краснов.

У Дніпрі другий тур виборів міського голови відбудеться 22 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в міській територіальній виборчій комісії, засідання якої відбулося 5 листопада ввечері.

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За посаду міського голови змагатимуться чинний мер Борис Філатов, який у першому турі голосування набрав 46,41% або 101 617 голосів, та місцевий бізнесмен, голова партії "Громадська сила" Загід Краснов - 13,15% і 28 804 голосів відповідно.

Загалом за крісло мера боролися 17 кандидатів.

Хто проходить до Дніпровської міськради

Також, за даними ТВК, за підсумками місцевих виборів до Дніпровської міської ради проходять 6 партій:

"Пропозиція" з 29,06% голосів виборців;

"Опозиційна платформа "За життя" (17,29%);

"Слуга народу" (11,84%);

партія "Громадська сила" (9,77%);

"Європейська солідарність" (8,01%);

Блок Вілкула "Українська перспектива" (6,20%).

До Дніпровської міської ради балотувалися 17 партій.

До Дніпровської міської ради входять 64 депутати.

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Автор: Раїса Юргель