Звернення ЦВК обгрунтоване низкою судових ухвал, в яких встановлені обставини порушень, допущених Кароліно-Бугазькою сільською ТВК Білгород-Дністровського району Одеської області.

Центральна виборча комісія просить Нацполіцію перевірити обставини порушення виборчих прав громадян на місцевих виборах.

Як повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центрвиборчкому, до ЦВК надійшли окремі ухвали П’ятого апеляційного адміністративного суду, у яких встановлені обставини допущених Кароліно-Бугазькою сільською ТВК Білгород-Дністровського району Одеської області порушень виборчих прав окремих громадян бути обраними під час виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради у багатомандатних виборчих округах та Кароліно-Бугазького сільського голови.

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Також в одній з ухвал йдеться про порушення виборчих прав громадянки Кириленко С.О. як виборця у зв’язку з виключенням її зі списку виборців по виборчій дільниці №510693.

У ЦВК зазначають, що в цих рішеннях встановлено неможливість поновлення порушених виборчих прав шляхом визнання виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та Кароліно-Бугазького сільського голови 25 жовтня такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів.

"Враховуючи зазначене, а також наявний обсяг законодавчо визначених повноважень Центральної виборчої комісії, ЦВК звернулася до Нацполіції для проведення перевірки викладених у постановах Комісії обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування", - йдеться в повідомленні.

Місцеві вибори в Україні

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Мають бути обраними депутати 1 тис. 577 місцевих рад (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

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Автор: Антоніна Доломанжи